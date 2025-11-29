神級聚會！北港媽「遊台北」至萬華青山宮蔣萬安來湊一腳 信眾擠爆車站

記者簡浩正／台北報導

北港朝天宮媽祖今日啟程北上，參與台北萬華青山宮年度盛會。（圖／翻攝自寶島神很大）

北港媽遊台北！為慶祝青山王聖誕170週年，北港朝天宮媽祖於今（29）日啟程北上，參與台北萬華青山宮年度盛會，並於龍山寺前與青山王神像會合，重現1917年的歷史畫面，吸引眾多信眾共襄盛舉。三立《寶島神很大》團隊也在現場目擊，台北市長蔣萬安、民進黨秘書長徐國勇等人親自前往萬華火車站接駕，車站內外擠滿上百名信眾，恭迎媽祖來台北，場面相當熱鬧。

據悉，位於萬華的艋舺青山宮每年在農曆10月20日至22日舉辦「艋舺大拜拜」（青山王祭），是在地重要民俗慶典，北港朝天宮媽祖與艋舺青山宮青山靈安尊王結緣在1935年日治時期舉辦的「台灣博覽會」，當時官方邀請北港媽祖至艋舺參與始政22週年慶典，北港媽祖停駕青山宮，促成兩大宮廟神明的世紀會面，為台灣宗教史寫下重要紀錄。

北港朝天宮媽祖今日啟程北上，台北市長蔣萬安（右二）等人至萬華火車站接駕。（圖／翻攝自寶島神很大）

今年的青山王祭將自11月26日起展開一系列精彩活動。11月29日北港媽祖駐駕萬華，正式開啟信仰盛典。12月5日起青山宮廟埕將迎來首次舉辦的「超級夜總會」節目，為為期三晚的音樂活動點亮萬華夜色；12月6日與7日則由「萬華大鬧熱」、「青山王祭展演」與文化市集結合，帶來連續兩天的民俗、藝術與地方創意展演。

12月9日至11日則迎來連續三天的繞境盛典，其中12月11日迎來祭典最高潮的正日遶境，六大友宮共同贊境，場面盛大、信眾雲集，將青山王祭推向年度最熱鬧的時刻。與此同時，剝皮寮歷史街區也將自12月6日推出文化特展，深入介紹青山王祭的歷史脈絡與艋舺的信仰文化，讓民眾能從不同面向認識這項歷史達170年的重要祭典。

今年活動的一大亮點，是三立《寶島神很大》以副爐主身份參與策劃，與地方共同推動宗教文化傳承。活動期間（12月9日至11日），節目團隊將於剝皮寮廣場搭建舞台，結合傳統陣頭、音樂演出與多媒體呈現，以創新方式展現青山王祭的文化精神，帶給民眾豐富的視覺與聽覺饗宴。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

