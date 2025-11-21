「神級肉桂捲」離開花蓮落腳台南！粉絲獻祝福

以「神級肉桂捲」聞名的花蓮咖啡店 SabiSabi Coffee&Sweets，日前因為響應「罷傅行動」，並表示若罷免未成功將會搬出花蓮。 圖：翻攝自 SabiSabi Coffee&Sweets臉書

[Newtalk新聞] 以「神級肉桂捲」聞名的花蓮咖啡店 SabiSabi Coffee&Sweets，日前因為響應「罷傅行動」，並表示若罷免未成功將會搬出花蓮，近日他們宣布新店位置將會在台南中西區巷弄的老屋，將於11月24日下午1點試營運，消息曝光很多粉絲也獻上祝福，「台南人歡迎你」。

SabiSabi咖啡店因響應公民運動，多次表態支持罷免國民黨立委傅崐萁，並喊話「如果罷免不成功，我們就會離開花蓮」，因此在大罷免未通過後依承諾熄燈，並宣布離開花蓮南遷台南，新址位於中西區開山路馬公廟附近巷弄老屋，將於11月24日下午1點試營運，並於當天中午12時至下午1時舉行小型開幕茶會，試營運期間僅提供內用服務。

對此，SabiSabi咖啡店表示，接近四個月的時間沒有站在吧台內，沖煮咖啡、準備甜點與客人交談，再一次站在吧台裡，好像回到2019年6月5日回花蓮開店的第一天，當時是返鄉、而這次則是離鄉背井，「在衣錦還鄉重回花蓮前，我會與我的三寶SabiSabi Coffee&Sweets in Tainan，在台南好好生活。」

消息曝光很多粉絲紛紛獻上祝福，「台南人歡迎你」、「老天爺對我真好，原來妳距離我這麼近，肉桂捲又是我的最愛，期待喔」、「台南特調想必是全糖吧」、「台南的氛圍很適合悠閒的閒逛，然後去你們那邊喝咖啡、吃甜點。尤其在台南這個糖入食的城市。」

SabiSabi咖啡店宣布搬至台南。 圖：翻攝自 SabiSabi Coffee&Sweets臉書

SabiSabi咖啡店宣布離開花蓮南遷台南，新址位於中西區開山路馬公廟附近巷弄老屋，將於11月24日下午1點試營運，並於當天中午12時至下午1時舉行小型開幕茶會，試營運期間僅提供內用服務。 圖：翻攝自 SabiSabi Coffee&Sweets臉書

SabiSabi咖啡店分享將重新開店的心情。 圖：翻攝自 SabiSabi Coffee&Sweets臉書