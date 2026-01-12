神級AV女優不幹了！考過低錄取率證照「人生下半場」超狂：準備當會計師

娛樂中心／綜合報導

松本菜奈實擁有「神峰壓頂」的超級超不科學身材（圖／翻攝自松本菜奈實X）

日本30歲的知名AV女優松本菜奈實擁有「神峰壓頂」的J級超不科學身材，也曾多次來台參加活動，近日她對外透露，自己即將完成最後一次AV作品拍攝，為她自2017年出道以來、長達近9年拍片生涯畫下階段性句點。引退消息曝光後引發粉絲熱議，不過她對於未來生涯規劃非常特別，多年來她將目標成為一位「會計師」。

隨著拍片工作告一段落，松本菜奈實宣布已離開原本的經紀事務所，未來將以更彈性的方式規劃行程。她表示，雖然不再參與AV拍攝，但並未完全離開公眾視野，她後續攝影活動與近況將透過私人社群帳號分享，仍保留與粉絲互動空間。

松本菜奈實即將結束9年來的暗黑界生涯。（圖／資料照）

事實上，松本菜奈實並非突然做出轉彎決定。近幾年來，她逐步將生活重心轉向舞台表演與實務工作，她曾對外分享，自己一直對數字與帳務管理有高度興趣，因此工作之餘持續備考，在2021年更成功考取日本難度不低的「簿記2級」證照，這已經可以勝任一般公司的記帳工作，​能在高強度工作中完成準備並順利合格，顯示她在學習上的投入與自律。

松本菜奈實在2021年就考取「簿記2級」證照。（圖／翻攝自松本菜奈實X）

根據日本職能網站《ユーキャン》分析，想考取「簿記2級」單自學就需要花費4-6個月的時間，該級別被視為企業財務與會計實務的重要門檻，平均錄取率僅約24%，對許多上班族與學生而言都是一項不小的挑戰。松本菜奈實取得該證照，被不少人視為「人生下半場」提前布局，她自己就曾立下考取會計師的目標，同時也準備投入會計與財務相關學習替未來鋪路，同時為避免她在職場上遇到不良影響，將進行遠端線上工作，松本菜奈實堪稱相當勵志的代表。

