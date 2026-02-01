神級AV女優爆罹致命罕病「子宮恐切除」 嘆太操搞壞身體：趁能見面多見

AV女優豐岡沙月自爆罹致命罕病。圖／翻攝自豐岡さつき X

日本神級AV女優豐岡沙月（豐岡さつき）因甜美長相與火辣身材，自2017出道以來擄獲大批鐵粉。不過，近日她透露自己罹患罕見子宮疾病，嚴重恐致命，感嘆「生孩子的願望可能無法實現了」，湧入大批網友為他加油打氣。

豐岡沙月1月30日在個人X平台發布長文，表示自己罹患一種名為「葡萄胎」（Hydatidiform Mole）的罕見疾病（俗稱為胞狀奇胎），近日病情逐漸惡化，目前已完成電腦斷層掃描，下週才會得知是侵入性葡萄胎，還是絨毛膜癌。

然而，若確診為「絨毛癌」，醫師表示為了防止癌細胞擴散，需要切除子宮進行化療。

畫面可見，豐岡沙月戴著氧氣面罩躺在病床上，她感嘆，自己一直夢想著能擁有自己的孩子，若真的需要切除子宮，「這個夢想就無法實現了」。

豐岡沙月自爆罹患致命罕見疾病。圖／翻攝自豐岡さつき X

豐岡沙月感性說道，從事成人影視產業會讓子宮與身體造成極大的負擔，過去自己實在太拼了，導致身體生病，呼籲一定要定期健康檢查，「身體是你們最大的財富，所以要好好愛護它，定期檢查和保養，不要太勉強自己！」

她也向粉絲喊話，表示自己因身體因素，無法頻繁發布新作品，希望能趁著還能見面的機會，能夠好好見面。此外，她也向工作室致歉，由於治療可能導致拍攝受到影響，不過若有「不需要體力」的工作與拍攝，仍會全力以赴。



