神級AV女優被騙上床不倫人夫「慘被引退」 AV達人曝內幕

本鄉愛因與已婚實況主加藤純一發生不倫戀，宣告無限期停工。（翻攝IG@ai_hongo_）

日本高人氣AV女優本鄉愛去年爆出驚人戀情，她坦承介入已婚的知名電玩實況主加藤純一家庭，不僅交往還有親密關係，隨後便宣布暫停演藝工作。時隔多日，粉絲們遲遲等不到她復出的消息，如今發行商無預警推出引退的的精選集。AV達人一劍浣春秋直言，這幾乎證實本鄉愛復出無望，黯然引退已成定局。

AV達人一劍浣春秋在專欄「PLAY NO.1」發文披露，本鄉愛自從停工後就沒有再拍攝新的作品，所以片商將她過去的19部作品剪輯成精華，當作她的引退紀念。她的經紀人也證實了這個殘酷的事實，感嘆與已婚人士發生不正當關係的殺傷力實在太巨大，這和先前河北彩伽被八卦媒體拍到跟職業運動員約會的情況完全不同，坦言：「本鄉愛，就是毀了。」

廣告 廣告

本鄉愛最近被證實悄悄引退，片商推出引退精選輯紀念。（翻攝IG@ai_hongo_）

此外，一劍浣春秋也聽聞圈內盛傳，本鄉愛家境優渥，爆發婚外情爭議後，家人也傾向不希望她繼續在幕前拋頭露面。因此，她可能是在家人的壓力下，不得不以這種方式退出。他對此感到惋惜，並期望本鄉愛能發個公告與大家好好告別，對本鄉愛最後用這種方式引退感到不捨，最後還爆氣直呼：「電玩直播主，我恨你」。

回溯這場風波，本鄉愛是在2024年9月踢爆與有婦之夫加藤純一幽會，兩人甚至被目擊一起在美國觀賞球星大谷翔平的比賽。事後，本鄉愛拍影片公開致歉，解釋從2022年底與加藤純一陷入不倫戀，但強調對方告知「正在辦理離婚手續」，才讓她卸下心防接受對方追求。她自認遭甜言蜜語片上床，並非單純婚外情，她除了深深鞠躬向社會大眾致歉外，同時宣布無限期休息，最終仍走上引退一路，讓人感嘆不已。

更多鏡週刊報導

殺人後嫁給死者兒子 前AV女優認罪「斬首」男友又翻供：真凶是他

為前男友拍「無套片」婚事告吹 AV女優慘被羞辱：無法娶妓女

前AV女優轉戰八大「愛到走火入魔」 暈船億級已婚富豪！床費價碼曝光