神級Coser買股出事！剛開戶「秒負債10萬」嚇壞：不玩了
娛樂中心／周希雯報導
日本神級Coser伊織萌（伊織もえ），早期因完美還原動漫角色被譽為「電競女神」，憑藉稚嫩臉蛋與惹火身材，IG衝破127萬人追蹤，2年前造訪台灣時一度引發轟動。不過。伊織萌近期在台灣掀起話題，竟是因為剛開設證券戶頭就慘賠，戶頭還負債10萬日幣（約新台幣2萬），網友全笑說，「不知道她買了什麼」。
伊織萌擁有甜美臉蛋與魔鬼身材。（圖／翻攝「moe_five」IG）
伊織萌擁有甜美臉蛋與魔鬼身材。（圖／翻攝「moe_five」IG）
伊織萌18日在X平台發文哀號，「什麼！上週新開的證券戶竟然變成負10萬円！到此為止！解散！解散！」該文意外紅到台灣，被網友截圖後PO到Threads、PTT討論，笑說「真不知道她買了什麼」、「難得沒有新手運」、「十萬日幣她應該一個小時就賺回來了吧，日本前幾名的Coser耶」、「看來她需要一個老師」、「挺好的？新手運買什麼漲什麼的話，說不定就陷進去了」。
伊織萌發文哀號，剛開證券戶就負債10萬日幣。（圖／翻攝「iorimoe_five」X）
不過有網友疑惑，伊織萌是日本人氣Coser、收入應該相當可觀，怎麼會虧一次錢就不用？釣出過來人分享心聲，「應該是被嚇到吧，我年輕剛開證券戶，前一個月也是覺得很新奇亂玩，結果噴了6.7萬，想說錢錢也太容易不見了吧」、「我覺得一個沒習慣股票漲跌的人，賠掉這價格都會心痛啦」、「新手剛進場就虧10萬，任誰都不會想繼續玩吧」、「她再有錢，也不是隨便就經得起短時間就噴錢的壓力吧」。
伊織萌雖然收入可觀，不過面對大筆虧損仍感到心痛。（圖／翻攝「moe_five」IG）
原文出處：日本神級Coser驚傳買股負債！剛開證券戶「秒變-10萬」嚇壞：不玩了
