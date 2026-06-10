神經外科住院停約3個月 中榮駁斥向「2代刀醫」求償1.8億

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遭罰神經外科住院業務停約3個月，中榮回應，正向健保署申請複核中。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總爆出神經醫學中心兩名科主任容留廠商在手術室代刀，健保署依不實申領診察費及手術費，裁罰中榮神經外科住院業務自今年8月起停約3個月，有媒體報導院內傳出醫院將向兩醫師求償1.8億元。對此，中榮駁斥不實報導，強調院方向健保署申請複核中，目前未討論到是否向涉案醫師求償，也不清楚報載1.8億金額從何而來。

中榮表示，努力和健保署協商，以維護病人就醫權益，繼續本院神經外科的教育訓練及醫療服務。

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對於健保署裁罰中榮神外住院業者健保停約3個月，中榮表示，目前微向健保署申請複核中，如果複核失敗，將以抵扣停約方式換取住院不暫停，也就是選擇以回溯方式，繳回前1年度的3個月向健保申報的醫療費用，至於金額尚在計算中，一定會維護病人的就醫權益。

中榮重申，醫院處置此事，絕不會影響病患權益，也會繼續醫院神經外科的教育訓練及醫療服務。

中榮上月被中檢起訴院方兩名科主任容留廠商在手術室，幫13名患者代刀，並隱匿代刀事實向健保署申領診察費及手術費14萬多元；中檢依「健保醫事服務機構特約及管理辦法」，若不實申報健保達14萬元以上，可停約3個月，裁處中榮8月起停止3個月等處分，追回不當申報費用及開罰共80多萬。

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