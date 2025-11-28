神經外科「惡性腦瘤權威」 名醫馬辛一病逝

▲三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一傳出病逝消息，醫界紛紛表達哀悼。（圖／翻攝自三軍總醫院官網）

[NOWnews今日新聞] 甫獲台灣腦中風學會終身成就獎的三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一，今（28）日傳出病逝消息，同樣出身三軍總醫院體系的花蓮慈濟醫院院長林欣榮表達哀悼，醫界也紛紛致哀。

出生於1961年的馬辛一，專長腦瘤、脊椎神經等疾病，曾獲衛生福利部核准「自體免疫細胞治療」於多形性膠質母細胞瘤及續發性腦癌，在致力於惡性腦瘤基因治療研究之外，也積極推動神經外科住院醫師訓練制度，以及神經外科困難手術的健保給付提升。

身為馬辛一的前輩，同樣出身三軍總醫院體系的花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，馬患病有一段時間，日前車禍受傷需開刀，因免疫較弱，術後易感染，最終不幸離世，他回憶，當時他在神經外科醫學會理事長時，與馬辛一想改善偏鄉缺乏神經外科資源的困境，便向政府機關爭取調整健保支付，提高偏鄉急救相關給付，希望讓一般腦部緊急處置如裝設監測器、引流等，能獲得更合理的回饋，而爭取成功後，許多較小型醫院也陸續補齊人力，「這對整個台灣腦部急症照護非常重要，馬醫師在這方面真的很有功勞」。

對於病逝消息，感到感到相當難過，而三軍總醫院則表示，因涉及病人隱私，尚不便證實相關訊息，有進一步消息會對外說明。

