神經為何會失調？這１件事是關鍵！學會2技巧，不怕自律神經失調
嚴格來說，自律神經失調並不是一種疾病，主要是因為神經系統裡的交感與副交感神經失衡，因而誘發身體出現各種不適，進而影響生活品質。臨床心理師李偉康指出，簡言之，身體的自律神經系統就像一座蹺蹺板，一旦其中一端的交感神經過於發達，另一端的副交感神經沒被活化，就會出現所謂的自律神經失調。
其實原因不難理解，李偉康解釋，當我們早上醒來開始活動或工作，就是交感神經活化的時間，讓身體處於戰鬥的狀態，準備把最大的能量，拿來應付白天的各種活動。這時，心跳和呼吸會變快、腸胃蠕動就會減慢、肌肉會比較緊繃，膀胱也會跟著收縮，為的就是讓身體處在一個活動的狀態下。
反之，當晚上休息時，就該換副交感神經上場，身體會進入一種休息放鬆的模式，讓腸胃開始消化蠕動、心跳呼吸變緩、肌肉和膀胱隨之放鬆。「問題是，現在的生活節奏與各種壓力，可能已經不分白天和黑夜，尤其是得加班、熬夜工作的人，或是因為科技發達，讓看不見的工作緊箍咒以及社群人際壓力，可能24小時都如影隨形的情況下，造成許多人連在晚上的休息時間，都處於高焦慮、高緊繃的交感神經亢奮狀態中，長期下來，自然就會出現各種不適。」李偉康解釋。
失調現象年輕化， 誘發多種病症
許多有自律神經失調困擾的人，往往跑遍了各大醫院許多科別檢查的結果，身體幾乎都沒什麼大問題，通常都是服了藥減緩症狀之後，沒多久可能又會反覆發作。這就代表身體的自然調節已經失去功能，有些人會因為長期肌肉緊繃造成血管收縮，影響血液循環而開始頭暈、頭痛、手腳冰冷，時間一久，還會出現肩頸酸痛等現象。
李偉康提醒，「長期處於自律神經失調狀態的人，除了會頭痛、頭暈、肩頸酸痛、腸胃不適拉肚子外，還會衍生出情緒焦慮、眼睛乾澀、呼吸困難、耳鳴、心悸、腸躁、口乾、頻尿等問題，當然還包括晚上睡不好，甚至因此陷入失眠危機。」他也發現，現在有越來越多30、40歲的青壯年人，開始有頻尿的困擾，可能每半個小時就得跑一次廁所，究其根源，也是自律神經失調的關係。
心理狀態攸關健康， 熟齡者也需正視
此外，現在也有不少老年人改善失眠困擾之後發現，由於步入老年後，開始擔心起身體出現病況，心情過於緊繃的情況下，可能導致淚液分泌功能受限，使得眼睛老化後，乾澀的狀況越發嚴重，其實，這些狀況都跟自律神經失調脫不了關係。還有一些熟齡者可能因長年都處於緊繃的工作狀態早已習慣，甚至忘了該如何放鬆，或是退休了，卻仍然處於緊繃情緒無法切換，這些都會出現自律神經失調的現象。
李偉康提醒，從心理觀點還有一項值得注意的是，熟年者往往更容易忽略自己的內心狀態，或是不認為心理健康足以影響自律神經失調，而導致生理出現不適，或者是退休後人一閒下來，變得更多慮，甚至是想法變得有些悲觀，都有可能引起自律神經失調，這些都是需要正視的問題根源。
（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
