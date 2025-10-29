神經解套注射 助手麻患恢復靈活

部立屏東醫院復健科採用非手術的「神經解套注射」治療，助許多長期手麻的病患重拾靈活雙手！復健科主任陳爾駿表示，許多人長期受「手指麻」困擾，尤其是長時間使用手機或電腦族群、廚師及家庭主婦，常因手部反覆動作導致手腕壓迫正中神經，產生腕隧道症候群「手指麻」。

陳爾駿說明，以往治療多以保守方式進行，如電熱療、伸展運動、按摩及副木支撐等，若成效不佳往往需進行手術治療；現在有了新的非手術選擇「神經解套注射」，此技術屬於微創治療，操作時間短，可於門診完成。

陳爾駿強調，「神經解套注射」的好處不僅在於安全性高、恢復期短，研究亦顯示其能促進神經修復與代謝，提升神經細胞膜活性，並減少筋膜間沾黏，雖然此療法非立即見效，但長期效果穩定且持久，即使數年後症狀再度發作，仍可重複治療並獲得改善。