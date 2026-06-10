神翻轉！黃山料殘酷吐槽 財經網美逆風力挺：他這動作「真有料」！

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財經中心／師瑞德報導

作家黃山料遭網紅多米多羅抨擊內容空泛，財經網美 Emmy 胡采蘋則出面力挺。除了肯定黃山料曾奪得服裝設計國際冠軍的頂尖專業外，更因其在著作中推廣「定期定額」的理財觀念，公開稱讚其投資思維成熟，引發網友熱烈迴響。（圖／翻攝自YT：多米多羅Domidolo）

暢銷作家黃山料以清新文風著稱，連續三年蟬聯誠品暢銷榜冠軍，然而其作品評價卻兩極化。日前旅日 YouTuber「多米多羅」發布影片大力抨擊其文筆與排版，直言內容空泛、是在「浪費紙張」，引發網路熱議。沒想到，財經網美「Emmy」胡采蘋在觀看影片後，竟公開表示要「逆風力挺」黃山料，背後原因竟是對於其書中頻繁提及的「定期定額」理財哲學深表認同。

實踐服設系學妹認證 黃山料是「傳奇級」校友

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除了理財觀點獲青睞，黃山料的專業背景也意外曝光。Emmy 在臉書「Emmy追劇時間」發文分享，公司內部的設計師恰巧是黃山料在實踐大學服裝設計系的學妹。該名設計師對學長評價極高，直指黃山料是系上的傳奇偶像。

當年他不僅代表台灣出征倫敦國際畢業生時裝周，更在國際舞台擊敗眾多參賽者奪下冠軍。Emmy 引述學妹觀點表示，黃山料在專業領域表現極為頂尖，絕非外界口中的「花瓶」。

「會定期定額的人能壞到哪裡去？」網友掀熱議

針對多米多羅在吐槽影片中，抱怨黃山料每本書都在勸導讀者「要定期定額」一事，Emmy 卻覺得相當欣慰，笑稱「光是這點我就要逆風力挺黃山料一下」。她認為在當今金融環境下，重視理財並不斷推廣定期定額觀念，確實是一個值得肯定的優點。

貼文一出，隨即在網路上掀起正反兩極的討論。支持者紛紛留言：「會定期定額的人能壞到哪裡去？」、「有財商的人確實比較理智」，更有網友肯定黃山料經營品牌的能力與毅力；反之，也有網友關注焦點仍在於其書籍的留白風格與文風。無論外界評價如何，這場因「理財觀念」引發的跨界討論，意外讓這位暢銷作家的背景與投資主張再度成為話題焦點。

作家黃山料遭網紅多米多羅抨擊內容空泛，財經網美 Emmy 胡采蘋則出面力挺。除了肯定黃山料曾奪得服裝設計國際冠軍的頂尖專業外，更因其在著作中推廣「定期定額」的理財觀念，公開稱讚其投資思維成熟，引發網友熱烈迴響。（圖／翻攝自FT：Emmy追劇時間）

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