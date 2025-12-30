神腦今年暢銷手機排行揭曉 蘋果iPhone 16 Pro奪冠

（中央社記者曾仁凱台北30日電）神腦國際今天公布2025年暢銷手機排行榜，由蘋果iPhone 16 Pro奪下銷售冠軍，第2、3名為Samsung Galaxy A56與Galaxy S25系列。前10大暢銷機型中，Android機款占6席、蘋果4席。

從品牌表現來看，2025年神腦前5大熱銷手機品牌依序為蘋果、三星、OPPO、vivo及Google。其中Google年銷售成長率近6成，主力機型Pixel 9a銷量大幅提升，成為今年最具代表性的黑馬機款之一。

廣告 廣告

神腦分析，AI手機已不再只是高階旗艦的專利，隨著各大品牌持續將AI功能導入中階與入門機款，2025年智慧型手機市場正式邁入「AI 普及化」階段。

神腦指出，以2025年前10大暢銷手機排行榜來看，「實用型AI應用」已成為消費者購機時的重要決策關鍵，中階AI手機更是帶動整體市場成長的主要動能。

依價格帶分析，2025年高階、中階與平價入門手機的銷售占比，分別為48%、23%、29%。其中，中階手機成長最為明顯。

神腦觀察，2025年不論高階、中階或入門機款，幾乎全面導入AI功能，差異主要體現在功能深度與實際應用情境。18歲至35歲年輕族群偏好AI影像生成、社群內容輔助等創作型應用；商務族群與熟齡消費者更重視AI通話即時翻譯、詐騙防護與操作簡化等實用功能，顯示AI已成為影響購機決策的核心要素之一。（編輯：張良知）1141230