神腦國際深耕ICT市場！推出一站式「企業級 AI 整合方案」
2026 年被視為人工智慧（AI）從「話題」走向「落地」的關鍵應用年。面對全球缺工浪潮與數位轉型的急迫需求，台灣通訊通路龍頭 神腦國際（Senao International）憑藉深耕台灣數十年的品牌信賴度與強大的通路技術整合實力，攜手國際網通品牌 EnGenius（恩碩科技）正式推出從前線端的 「Edge AI Box（邊緣運算智慧盒）」 到核心端的 「AI 伺服器」 完整佈局，宣示將以「雲到邊緣（Cloud-to-Edge）」的一站式架構，解決企業在數位轉型中面臨的「預算有限」、「雲端傳輸延遲」與「資安隱私」三大痛點。以強大的技術後盾，協助台灣中小企業跨越技術門檻，打造最經濟實惠且具備工業級效能的 AI 運算神器。
不僅是通路，更是企業 AI 轉型的「總架構師」
神腦國際表示，過去神腦以綿密的服務網絡深入全台家庭與個人用戶，建立了無可取代的品牌信賴感；現在，神腦將這份資產延伸至 B2B 商用領域。有別於傳統硬體代理商僅負責銷售設備，神腦轉型為「技術整合者」，提供從需求諮詢、架構規劃、設備部署到後續維運的一條龍服務。
「AI 不應只是大型科技巨頭的專利，巷口的連鎖零售店、中大型的傳統工廠，都應該能用負擔得起的成本，享有 AI 帶來的效率與安全。」神腦國際指出，中小企業在導入 AI 時，往往受限於高昂的雲端算力成本與複雜的技術門檻。為此，神腦攜手 EnGenius，透過「品牌優勢」與「在地化技術支援」，為零售、製造、醫療與公部門客戶，量身打造兼具 「私有雲安全性」 與 「邊緣即時性」 的混合 AI 架構。
Edge AI Box 解決即時監測痛點，讓 AI 在「現場」就能做決策
隨著缺工浪潮席捲全球，零售業面臨防損人力不足、製造業面臨巡檢經驗斷層，而傳統仰賴雲端運算的 AI 監控，不僅頻寬租賃成本高昂，更面臨斷網就癱瘓的風險。神腦本次引進的 EnGenius Edge AI Box 系列，核心價值在於 「本地端邊緣架構」。所有的 AI 偵測、影像辨識與行為分析，皆直接在店內或工廠本地端（On-premise）完成運算。這意味著：
秒級反應：不需等待資料上傳雲端再回傳，現場即可毫秒級觸發警報（如抓小偷、工安停機）。
斷網可用：即使外部網路中斷，內部的防損與監控機制仍 24 小時持續運作。
隱私安全：敏感的監視影像與生產數據不需離開內網，完全符合企業資安規範。
為了滿足不同規模的場域需求，神腦將 Edge AI Box 劃分為三大產品等級，提供極致彈性的採購選擇：
標準型（Standard）— 零售防損的性價比首選： 搭載 Intel Amston Lake 處理器，專為單店零售、超商與小型場域設計。它能即時識別異常行為（如翻包、越過櫃台、肢體衝突），並秒速通知店員。此方案價格親民，讓小店家也能輕鬆升級智慧防損。
進階型（Advanced）— 連鎖門市的智慧大腦： 採用 NVIDIA Jetson Orin NX 模組，算力大幅提升。適用於中型賣場、超市與連鎖體系。除了基本的安防，還能執行跨店熱點分析、人流統計，協助總部進行標準化管理與行銷決策。
專業型（Professional）— 工業自動化的精密核心： 搭載 NVIDIA Jetson AGX 高階模組，擁有桌機等級的強大算力。專為大型量販店、智慧工廠與交通樞紐打造。能在高負載環境下，同時處理多路高解析度影像分析，實現工業自動化的精密 AOI 檢測或複雜的交通車流運算。
AI 伺服器建構私有雲底座，協助企業級AI落地
除了前線的 Edge AI Box，神腦同步佈局資料中心市場，推出 EnGenius AI 伺服器（S21 / S11 系列）。這款產品展現了神腦對於企業需求的深刻洞察：「絕大多數企業需要的是推論（Inference），而非昂貴的模型訓練。」
EnGenius AI 伺服器採用最新的 Intel® Xeon® 6 處理器，以獨特的 P-core（效能核心）與 E-core（效率核心）混合架構，在特定企業應用場景下，可避免對高階 GPU 的依賴。
成本優勢： 透過 CPU 內建的 AMX 加速引擎，企業無須投入高階 GPU（如 H100 / B200 等）的大量資本支出，即可在私有環境中流暢運行企業知識庫（RAG）、生成式 AI 的Inference應用，大幅降低總體擁有成本（TCO）。
技術規格： 採用 DC-MHS 模組化架構，支援高達 8TB 的 DDR5 記憶體與 PCIe 5.0 擴充，並搭載鈦金級電源（轉換效率 96%），完美兼顧效能與 ESG 節能需求。
神腦國際表示EnGenius 資料中心控制器 (EDCC)不僅僅是一個管理工具，它是您實現簡化、高效且集中控制的指揮中心！透過 EDCC，您將獲得一個強大且免授權的平台，為您的整個伺服器群提供全面的帶外 (Out-of-band) 控制與清晰透明的可視化管理：
一鍵更新： 僅需點擊一下，即可完成多台伺服器的韌體簡化更新。
統一設備管理： 整合所有設備，實現單一窗口管理。
直觀的 Visual POD 視圖： 將複雜的伺服器分組轉化為易於理解的「物理到邏輯」映射圖。
此外，遠端診斷與可擴展部署的設計，意味著您的運作將始終保持最佳化與彈性，並為未來的指數級增長做好準備。
EnGenius VSaaS架構 結合雲端與 AI，實現邊緣運算高效管理。圖片提供｜神腦國際
雲地整合：建構完整 AI 生態系
神腦國際強調，本次推出的不只是單一硬體，而是「軟硬整合」的生態系。在 智慧零售 領域，協助店家從被動的「事後蒐證」，轉為主動的「即時現場阻止」；在 智慧工廠，透過 AI 影像辨識取代人工巡檢，提升工安與產線良率；在 智慧城市，則解決場域分散管理不易的挑戰。
透過「Edge AI Box 負責現場即時推論」加上「AI Server 負責後端模型微調與私有雲管理」的雲地整合策略，神腦為企業客戶描繪了一幅清晰、可執行且成本可控的轉型藍圖。
展望未來，神腦國際將持續深耕台灣 AI 生態系，以 EnGenius 品牌優勢，結合神腦全台綿密的服務網絡，協助台灣中小企業跨越技術鴻溝，在 AI 時代搶佔先機，成為企業最值得信賴的 AI 轉型夥伴。
EnGenius DC-MHS 伺服器資料中心伺服器 效能亮點。圖片提供｜神腦國際
