神腦新春推「家電安太歲」讓好運從開春一路旺到底！

農曆春節期間，許多民眾會到廟裡點燈安太歲，祈求來年順遂平安；但您是否想過，家中日夜運轉的電器也需要「安太歲」？為了讓消費者在赤馬年遠離家電故障的「水逆」危機，神腦國際將於2月1日起推出新春限定「家電安太歲」活動，強打「人安太歲求平安，電器延保求心安」的創意訴求，邀請民眾用每日1.4元起的銅板價為家中電器加購原廠級保障，再抽最高 888 元神腦幣大紅包，讓好運從開春一路旺到底！

神腦生活家推家電延保服務，每日1.4元起享原廠級保障。圖片提供｜神腦國際

家電也要安太歲！ 神腦生活家祭全方位守護抗水逆

過年期間最怕電視突然黑屏、冰箱罷工，不僅掃興，維修更是一大難題。神腦國際看準民眾「求安穩」的心理，將剛上線即大受好評的「神腦生活家」家電延長保固服務，包裝為家電專屬的「平安符」。

神腦國際表示，現代家電精密嬌貴，透過延長保固服務，每日最低僅需支付 1.4 元起，就能享有原廠認證技師維修、使用原廠零件的承諾。就像為家電點了一盞光明燈，即使過了原廠保固期，依然能享有安心修、免付費的尊榮禮遇，確保家中電器在新的一年乖乖運轉，遠離故障厄運。'

業界首創買一送一！買家電延保免費送手機保固。圖片提供｜神腦國際

新春試手氣！ 加購神腦生活家抽 888元發財金

為回饋廣大會員，並增添年節喜氣，神腦祭出第二波強檔優惠。凡於 2 月 1 日至 2 月 28 日 活動期間，至全台神腦門市購買家電並加購「神腦生活家」家電延長保固，除享有既有的服務保障外，還可自動獲得「神腦幣新春大紅包」抽獎資格。

本次獎項特別結合吉祥數字寓意，讓消費者在保障家電健康的同時，也能搏個好彩頭：

【幸運頭獎】：888元神腦幣（1名） ，象徵財運發發發。

【六六大順獎】：666元神腦幣（3名） ，祝福整年順遂。

【一路發獎】：168元神腦幣（6名），象徵好運一路發。

2月1日起加購家電延保服務，可抽888元神腦幣新春大紅包。圖片提供｜神腦國際

業界首創「1+1」 遊戲主機也有延長保固

為在激烈的零售市場突圍，神腦祭出業界首見的「次裝置」優惠。「尊爵方案」除了提供主裝置 2年延長保固外，更強打「買一送一」：可免費獲得另一台在神腦購入的全新 3C商品（含手機、平板、穿戴裝置）1年延長保固。這項策略精準鎖定家庭客群，消費者只需為家中的電視購買延保服務，就能順便為手中的新手機添加保障，連Switch、PlayStation等「遊戲主機」皆納入延長保固範圍，全方位守護家庭娛樂生活。

銀髮友善不受限 全家人的智慧生活好夥伴

除了新春優惠，「尊爵方案」以貼近家庭需求的服務設計深受消費者肯定，包含「雙裝置1+1」、「2年無限次行動裝置/IoT聯網技術支援」與「家電清洗 $800折扣乙次」，成功帶動市場關注與選擇。特別是過年期間子女返鄉，剛好可以協助長輩為家中老舊或新購的智慧家電規劃保固服務，並透過神腦的技術支援解決長輩「不會用、連不上網」的困擾，落實真正的孝親心意。

2月1日起，歡迎消費者至全台神腦門市「安家電太歲」，讓神腦成為您在赤馬年最堅實可靠的智慧生活好夥伴。

