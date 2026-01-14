神腦響應循環經濟！每日1.4元起延長家電保固服務

面對全球電子廢棄物逐年攀升的挑戰，如何延長電子產品生命週期已成為企業落實 ESG 的關鍵課題。國內科技零售龍頭神腦國際響應「循環經濟」願景，宣布攜手全球科技服務巨擘亞勝科技（Asurion），於1月12日正式推出「神腦生活家」家電延長保固服務。神腦期望透過每日最低僅需 1.4 元起的親民價格，大幅降低過保後的維修門檻，鼓勵消費者「以修代換」，減少因維修昂貴而過早丟棄家電的情況。

為歡慶服務上線並推廣永續消費概念，神腦同步祭出「新春加碼」活動，透過送神腦幣與週週抽 999 元紅包等誘因，邀請民眾一同用行動延長家電保固服務，安心過好年。

擊破維修通膨 每日 1.4 元起轉嫁風險兼顧永續

根據神腦門市數據顯示，消費者購買高階電視或吸塵器時，常因原廠保固期滿後，面板或馬達故障動輒數萬元的維修費，而陷入「修不如買」的兩難，無形中加速了電子垃圾的產生。

廣告 廣告

神腦國際表示，「神腦生活家」旨在解決此痛點，提供「基本方案」與「尊爵方案」雙軌選擇。針對售價萬元以下的小家電，年費僅需 499 元（約每日 1.4 元），即可享有原廠認證技師維修、使用原廠零件的保障；若因缺料無法修復，系統將依據殘值折算「神腦幣」補償，落實以修代換的 ESG 永續精神，讓家電使用壽命極大化。

神腦生活「家電延長保固服務」1月12日上市，每日1.4元起享原廠級維修保障。圖片提供｜神腦國際

業界首創「1+1」買大送小 遊戲主機也有延長保固

為在激烈的零售市場突圍，並擴大保固覆蓋率，神腦祭出業界首見的「跨裝置」優惠。單一價 3,899 元的「尊爵方案」，除了提供主家電 2 年延長保固外，更強打「買一送一」機制：消費者加入後，可免費獲得另一台在神腦購入的全新 3C 商品（含手機、平板、穿戴裝置）1 年延長保固。這項「買大送小」的策略精準鎖定家庭客群，消費者只需為客廳的高價電視購買延保服務，就能順便為手中的新 iPhone 添加保障，連 Switch、PlayStation 等「遊戲主機」皆納入延長保固範圍，全方位守護家庭娛樂生活。

神腦國際響應「循環經濟」願景，推出「神腦生活家」家電延長保固服務。圖片提供｜神腦國際

鎖定銀髮友善 不僅「修硬體」更納入「教軟體」

除了硬體保障，神腦更看見高齡化社會的需求，致力於弭平數位落差。尊爵方案特別納入「無限次 IoT 聯網技術支援」，當長輩遇到掃地機器人離線、電視連不上網等問題時，提供專人教學與技術排解，並結合大型家電到府維修服務，解決長輩搬運重物的風險，真正做到「修硬體、教軟體」的全齡照護，實踐企業社會責任。

【歡慶上線】第一波好禮開跑 週週抽 999 元紅包

適逢新服務上線與農曆春節，神腦大方祭出首波限時加碼，自 1 月 12 日起至 1 月 31 日止，凡至全台神腦門市加購服務，即享雙重好禮：

好禮一【買就送】： 活動期間於門市購買空機家電並加購「家電延長保固」，免抽獎直接送神腦幣 50 元。

好禮二【加碼抽】： 只要完成服務啟用，即可參加「神腦幣紅包」抽獎活動。神腦將於 1/22 及 2/2 各抽出 1 名幸運得主，獨得 神腦幣 999 元。

得獎名單將公布於神腦粉絲專頁，獎項統一於 2026/2/26 發放，使用期限為 90 天，請會員把握效期盡速折抵。

消費者即日起至全台神腦通路購買全新家電即可加購此服務，透過 LINE 官方帳號掃描即可輕鬆啟用。神腦期許透過「保固＋教學＋回饋」的三重防護，成為台灣家庭最堅實的智慧生活好夥伴。詳情請上 神腦生活家活動網頁 。

神腦生活家電延長保固方案的四大優勢：銅板價、原廠修、買一送一、IoT支援。圖片提供｜神腦國際

Facebook:https://www.facebook.com/xinmedia.inc/

Instagram:https://www.instagram.com/xinmedia/

欣傳媒XINMEDIA:https://www.xinmedia.com/

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA