神舟20艙舷窗玻璃現裂痕！3太空人重返計畫延後9天 急換飛船返

大陸載人飛船「神舟20號」因遭太空碎片撞擊導致窗戶出現裂痕，迫使原定11月5日返回地球的計畫延後9天，3名太空人改搭「神舟21號」返回。11月14日下午4點40分，飛船順利降落在內蒙古東風著陸場，採取快速返回模式，僅繞行地球3圈，耗時約3個半小時就順利抵達。此次特殊返回安排不僅降低了飛船故障風險，也減輕了太空人在狹小空間中的心理壓力，3名太空人出艙後身體狀況良好。

神舟21號載人飛船順利撤離空間站組合體，三名太空人終於踏上回家之路。（圖／CCTV+）

14日上午11點14分，大陸神舟21號載人飛船順利撤離空間站組合體，三名太空人終於能踏上回家之路。原定11月5日就要重返地球的神舟20號載人飛船，因疑似遭太空碎片撞擊，玻璃出現裂紋，返回地球的時間因此延遲了9天。為避免回程出現狀況，神舟20號原地滯留，三名太空人改搭神舟21號返回。

神舟18號太空人李廣蘇表示，他們需要將物資從原來的飛船上挪到神舟21號飛船，另外還有一項很重要的工作，就是把他們的座椅賦型墊搬到神舟21號飛船上，因為這個座椅賦型墊是根據每個人的量體私人訂製的。與過往神舟載人飛船繞行地球軌道5圈才降落、耗時約9個小時不同，這次採取快速返回方式，只繞行地球軌道3圈，3個半小時就抵達，這樣不僅降低了飛船故障風險，也減輕了太空人待在狹小空間的心理壓力。

大陸航天專家解釋，畫面右側的小點應該就是返回艙，而後面跟著的一團則是推進艙在穿越大氣層時與空氣摩擦產生的火焰。下午4點18分，返回艙進入大氣層，頂著上千度高溫通過黑障區，與地面的無線通訊暫時中斷，只能用光學設施進行觀測。

下午4點27分，降落傘開啟，準備降落地面。大陸航天中心報告，下午4點40分，神舟21號終於安全降落在內蒙古的東風著陸場，掀起陣陣沙塵。接下來，除了整理神舟20號這趟的工作成果外，未來也將擇期發射神舟22號銜接任務。

