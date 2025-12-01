神舟20號舷窗遭太空碎片擊裂 將以「無人狀態」返回地球

大陸神舟20號太空船的舷窗，遭到太空碎片撞擊，出現裂痕。大陸方面決定，讓神舟20號以無人方式回到地球。

大陸載人飛船「神舟20號」，11月5日因為舷窗遭太空碎片撞擊，發現裂紋，返回地球的任務，被迫緊急暫停。大陸「載人航天工程辦公室」主任助理，兼發言人「季啟明」表示，神舟20號會在太空人對受損舷窗進行防護後，以無人的狀態返回地球。季啟明表示，返回過程中，會拿到最真實的試驗數據，對後續相關工作非常寶貴，而且有意義。

季啟明表示，針對神舟20號舷窗裂紋的處置裝置，已經在11月25日，隨神舟22號送到太空站，稍後將先請神舟21號太空人在出艙活動時，檢查神舟20號舷窗裂紋的情況，到時可能視情況，由太空人對受損舷窗進行防護。

「中國航天科技集團」載人飛船系統總設計師「賈世錦」指出，初步判斷造成裂紋的太空碎片，尺寸應該不到1公分，但因為它的速度太快，所以還是對神舟20號的舷窗，造成裂紋。賈世錦也表示，經國內十多個玻璃相關行業的專家評估，確定裂紋從內到外，貫穿整個玻璃，任務總指揮部因此才決定，延後神舟20號返回地球的時間。