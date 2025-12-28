神舟21號「太空小鼠」生寶寶 中社科院：太空經歷讓保護欲更強

中國空間站首批「太空小鼠」生寶寶啦。此前隨神舟21號上太空的4隻實驗小鼠中，1隻雌鼠和1隻雄鼠在返回地面後交配，並於12月10日產下9幼仔，目前6隻存活。這窩「太空小鼠二代」活力良好，母鼠哺育行為正常，保護後代的欲望特別強。團隊也公布4隻「太空小鼠」新名字，還為牠們設計了專屬卡通形象。

據大公報報導，中國科學院空間應用工程與技術中心科研團隊表示，當媽媽的雌鼠是12月10日凌晨6時許成功分娩9隻幼仔，目前存活的6隻幼鼠為3隻雄鼠、3隻雌鼠。

中國科學院動物研究所研究員王紅梅表示，此次任務證明短期空間飛行未對小鼠的生育能力產生明顯影響，也為未來進一步研究空間環境對哺乳動物生命孕育的影響、探路人類長期留駐太空的可能提供了極其珍貴的樣本。同時標誌著中國首次成功建立了哺乳動物空間科學實驗的全流程技術體系，也為未來更大規模開展哺乳動物空間科學實驗奠定了堅實基礎。

4隻實驗小鼠於2025年10月31日隨神舟21號載人飛船發射升空入駐中國空間站開展生存與適應實驗，後隨神舟21號飛船於11月14日返回地面。據中新社報導，小鼠返回之初整體狀態虛弱、四肢無力，體重降幅較大，還表現出典型的重力再適應困難，說明微重力環境已對其肌肉和骨骼系統產生顯著影響，不過隨後幾日，監控畫面捕捉到了小鼠疑交配行為，最終證實其中一隻雌鼠懷孕。

科研團隊在地面設有一組對照研究的小鼠，地面對照小鼠也有一對生下幼鼠。王紅梅表示，兩組小鼠的飼養籠裡都放置了紅房子，地面對照組的鼠媽媽將幼鼠生在小房子外，從太空回來的鼠媽媽則特別把寶寶生在小房子裡，「還用絮窩棉把房門堵好，警惕性特別高，保護後代的欲望特別強」，推測可能與小鼠的太空經歷有關，太空的微重力、震動等環境特殊經歷可能讓牠在哺育後代時更謹慎。

據了解，科學家將對這批太空返回小鼠及其孕育的子代，持續開展系統性研究，重點關注其生長發育、生理與病理變化等。還將監測子代小鼠的繁殖能力，進一步獲得「子二代」小鼠，以嘗試探討太空環境對哺乳動物多代遺傳和發育的潛在影響。

對於太空小鼠有了後代，中國網友留言刷屏直呼「厲害」、「漂亮」，有網友打趣說，也有可能是太空的重力讓這對小鼠情侶感受到必須儘快傳宗接代的壓迫感，所以決定「先在太空談戀愛再回地球生寶寶」。

另外，昨天舉行的「航天小鼠飛天記」科普活動上，科研團隊公布了徵名活動選出的4隻「太空小鼠」的新名字，分別是「望天」、「逐夢」、「追雲」、「攬月」，並同步展示了與新華社聯袂設計的4隻小鼠的卡通形象。

