神舟21號「太空廚房」誕生！特製烤箱處理油煙 太空人嗨吃烤雞翅

大陸「神舟21號」太空人近日向地球傳回令人驚艷的太空廚房烹飪實況，成功使用全球首創的特製烤箱製作出表皮酥脆的烤雞翅和牛排。這款名為「熱風烘烤機」的太空烤爐不僅解決了食物在太空漂浮的問題，更能將加熱溫度從100度調高到190度，實現真正的太空烹飪。最重要的是，它透過高溫催化與多重濾過技術處理油煙，完美解決了太空封閉環境中的空氣品質問題，將太空人可享用的食品種類擴展至190種，飛行食譜延長至10天。

太空廚房開張讓太空人得以享用美食，影片中展示了烤雞翅的整個過程。（圖／央視新聞）

太空廚房的開張讓太空人得以享用美食，他們在影片中展示了烤雞翅的整個過程。將生雞肉放入特製烤箱，經過180度、28分鐘的烤制後，雞翅表皮烤得酥脆，讓太空人忍不住讚嘆：「哇，舌尖上的美食呀！看看，滋滋冒油呀！」太空人顧不得形象，滿嘴油依然一口接一口地品嘗著。除了雞翅，太空人還展示了同樣滋滋冒油的牛排，興奮地表示：「牛排已經出鍋了，滋滋冒油，你看！」

中國航天員科研訓練中心劉偉波表示，他們將烤箱溫度提高到190度，這樣就能真正實現在軌烹飪，做出來的食物可以烤到焦黃、焦脆。太空船是一個封閉環境，既是太空人的生活空間，也是進行科學研究的實驗室，對空氣品質要求極高。因此，處理油煙成為太空烤爐面臨的最大難題。劉偉波解釋，他們將抽油煙機做到了爐子裡面。

中國航天員訓練中心軒永補充說明，太空烤箱採用了高溫催化以及多重濾過的油煙處理技術，實現無油煙的烹飪。這款太空烤爐配備油殘渣收集器、加熱網、烤盤和網籠，有效解決了食物在太空漂浮的問題。由於太空環境的種種限制，太空人出任務時過去只能吃包裝好的特製食品，而這次大陸神舟21號任務曝光的太空烤爐，不僅可將食品種類擴展到190種，還能將飛行食譜延長到10天，甚至能烘焙加工蔬菜、堅果和蛋糕。

