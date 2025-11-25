神舟22號太空船順利升空 陸航天工程首次緊急發射

當前科技領域呈現出一種極為荒謬且令人不安的二元對立景象，舞臺前方是鎂光燈下的盛大發表會，科技公司爭相展示著生成式人工智慧如何重塑人類文明的未來，彷彿只需輕點滑鼠，烏托邦便觸手可及。但在舞臺後方的陰影處，那些親手編寫代碼、訓練模型的工程師與數據科學家，卻私下告誡自己的至親好友遠離這些產品。這種現象不僅僅是單純的產品瑕疵問題，更是一記震耳欲聾的警鐘，敲醒了我們對於技術進步本質的迷思。 這種「廚師不敢吃自己做的菜」的現象，揭示了當前人工智慧發展中最核心的道德危機，即速度與安全的致命失衡。在資本市場的裹挾下，科技公司陷入了一場沒有終點的軍備競賽，為了搶佔市場佔有率，將尚未成熟、甚至潛藏風險的技術倉促推向大眾，這種作法如同是在飛機起飛後才開始拴緊螺絲。我們必須意識到，這不僅僅是軟體工程上的冒進，更是一種對社會責任的系統性棄守。 透過檢視這些技術的生產鏈，我們可以發現一種新型態的剝削正在悄然成形。過去我們談論血汗工廠，是指實體製造業中對勞工肉體的壓榨，如今在數位領域，這種剝削轉化為對人類智慧成果的無償掠奪。那些被用來訓練龐大模型的數據，往往在未經授權的情況下被大量擷取，原創者的版權、隱私權以及心血

