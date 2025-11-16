神色慌張露馬腳！警方萬華盤查違停車 竟起獲海洛因、改造手槍

即時中心／梁博超報導

神色慌張露馬腳！台北市萬華分局西門町派出所員警在昨（16）日深夜巡邏經過貴陽街二段時，見一輛自小客車違停，且車內乘客見警車後隨即關閉車門，巡邏員警見狀察覺有異，立即上前盤查。警方於車內查獲改造手槍及海洛因，全案詢後依《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

北市萬華分局西門町派出所員警在昨深夜23時許進行巡邏時，經過貴陽街二段見一輛自小客車違規停於路邊，且車內乘客見警車後隨即關閉車門。巡邏員警見狀察覺有異，立即上前盤查，並於車內查獲改造手槍1支、子彈5顆、毒品4包。

警方調查扣案之毒品初步檢驗，呈第一級毒品海洛因陽性反應；另查扣之改造手槍1把，初步鑑驗具殺傷力。全案詢後依《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

快新聞／神色慌張露馬腳！萬華警盤查違停車 竟起獲海洛因、改造手槍

警方查扣之改造手槍1把，初步鑑驗具殺傷力。（圖／民視新聞翻攝）

扣案之毒品初步檢驗，呈第一級毒品海洛因陽性反應。（圖／民視新聞翻攝）

警方表示，將持續加強肅槍、緝毒力度，保護市民免於危害，並警告不法份子勿心存僥倖。呼籲民眾如果發現任何犯罪之事證，請立即向警方舉發，共同維護社會治安。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

