神複製陳傑憲！宋柏緯扛「台灣隊長」 他自豪撞臉林昱珉：有99％像

改編自棒球 12 強的電影《絕勝》今（27 日）在樂天桃園棒球場舉行媒體探班，正式公開重磅主演陣容。張庭瑚將飾演旅美球員林家正，宋柏緯化身「台灣隊長」陳傑憲，陳泰和挑戰王牌左投「玉米」林昱珉，而中華隊先發投手陳柏清則由金馬最佳新演員胡智強詮釋。

宋柏緯談到飾演「台灣隊長」壓力不小，笑稱現在看到陳傑憲代言的商品幾乎都會買，「除了熱水器沒買之外，算是一種信仰儲值。」他大讚陳傑憲安靜卻堅定的特質，是自己非常敬佩的地方，「我很欣賞他的不是熱血衝動，而是沉著穩定，鼓勵隊友，踏實的一步一步來。」

電影《絕勝》四位新卡司，胡智強（左起）飾演陳柏青、宋柏緯飾演陳傑憲、張庭瑚飾演林家正、陳泰河飾演林昱珉。（圖／瀚草文創提供）

而外型本就與林昱珉相似的陳泰和，也自豪表示「相似程度大概有99％吧。」連導演姜瑞智都大讚陳泰和：「他的自信就等於是林昱珉的身高，我們會把他拍得偉大一點。」

至於飾演投手陳柏清的胡智強，不僅為戲練左投，還增重至 70 公斤。他與陳柏清剛好是同梯，陳柏清當兵時甚至問過他：「你不覺得我們長得很像嗎？」如今真的接下詮釋他的角色，胡智強笑說曾傳訊息給陳柏清，但對方沒回：「現在他回我，我也不會回他。」語氣中帶點俏皮傲嬌。《絕勝》預計明年暑假上映。

電影《絕勝》改編自棒球12強賽事。（圖／瀚草文創提供）

