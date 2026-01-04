神轎前開打！高雄小港廟會陣頭「行進推擠」爆衝突 2男互毆遭警裁處
高雄市小港區3日晚間9時34分一場廟會活動驚傳陣頭衝突。57歲宋姓男子與44歲余姓男子，因信眾行進間推擠引發不滿，先是發生口角，隨後在大平路一處餐廳停車場、神轎休息地點發生推擠互毆，現場一片混亂。周遭信眾見狀趕緊將兩人拉開，無人員受傷。
據了解，案發現場為神轎與信眾休息區，雙方因行進間推擠引起不悅，衝突從言語爭執升高為拉扯推擠，現場亂成一團，所幸周遭信眾即時將雙方拉開，未造成人員受傷。
衝突過程遭人拍攝並上傳網路後，小港分局隨即展開調查，並於4日凌晨1時許通知宋男及余男到案說明。
警方表示，兩人酒醒後互不提告，但行為已影響公共秩序，仍依違反《社會秩序維護法》互相鬥毆規定裁處。
