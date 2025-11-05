神農嘗百草再現 翁章梁化身神農氏宣傳中藥本草文化節
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】衛生福利部及中華民國中藥商業同業公會全國聯合會主辦「2025中藥本草文化節嘉義場」，活動將在11月8日至9日於國立故宮博物院南部院區登場，今5日舉行宣傳記者會，嘉義縣長翁章梁穿上以中藥材製成的精緻服裝，驚喜化身神農大帝，十分吸睛。
中藥本草文化節以「神農嚐百草．本草傳千年」為題，結合中藥文化、健康養生與藝術美學規劃4大主題區。
「御藥之道」展出珍貴藥方古籍、本草圖譜與故宮典藏藥具文物，呈現古今醫藥文化；「中藥體驗區」邀請民眾親手製作草本足浴包、漢方敲打棒與蜜糖香丸。
「本草市集」匯聚嘉義、台南、雲林藥商展售藥膳料理、養生飲品與草本產品，並設有中醫義診與衛生局用藥安全宣導；「講座導覽區」邀請長庚、慈濟中醫師等專家分享養生經絡保健撇步，讓民眾輕鬆學習中藥知識。
記者會中翁縣長化身「神農氏」重現古人試藥救民的傳說，「靈膳魔導師」AI機器人也在活動中登場，透過使用者與機器人之間的一問一答，展現科技結合傳統智慧的創新力量。
翁章梁說，民眾生活都離不開中藥，餐桌上經常出現枸杞、當歸等藥材，透過文化節讓民眾從講座、文物、體驗過程中學會藥膳知識，邀請大家來故宮南院參加活動，一定不會讓人失望。
中藥商業同業公會全國聯合會理事長謝慶堂說，買中藥一定要去合格中藥房，那裡的藥材都有通過檢驗，民眾可以放心購買，而夜市、菜市場、路邊攤販售的藥材產地來源不明，提醒民眾保持警覺，避免吃了傷身體。
圖：「2025中藥本草文化節嘉義場」，活動將在11月8日至9日於國立故宮博物院南部院區登場，今5日舉行宣傳記者會，嘉義縣長翁章梁穿上以中藥材製成的精緻服裝，驚喜化身神農大帝，十分吸睛。（記者吳瑞興翻攝）
其他人也在看
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 19 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
路上驚見「機車便當」！女反坐雙腳卡緊緊 網傻眼：當安全氣囊？
一名網友在Threads上發文，表示駕車行經某路段時，驚嘆「聽過火車便當，第一次看到機車便當」，只見一台機車行駛時，前方坐著一位女子，卻將身體面對騎士，並用雙腳夾著男騎士，機車行駛間，女子的雙腳還不斷晃動，看得後方駕駛直冒冷汗，網友也將影片PO出，其他網友紛紛表示「是把女生當安全氣囊嗎？」、「沒看過機車外送嗎」、「戀愛期....是無視他人的存在的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豬農父子收押關鍵曝光！老農扯廚餘紀錄「年紀大不會上傳」 謊言被揭穿
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，經台中地檢署偵辦，昨（3）日大檢警兵分多路前往搜索，同時拘提陳姓豬農父子到案說明，由於豬農父子有滅證、串供之虞，檢方今日凌晨向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。據悉，檢方訊問豬農父子時，發現豬農父子頻頻說謊、說法一變再變，對於廚餘蒸煮紀錄，甚至以上傳舊照片、假資料矇騙，成為非洲豬瘟的破口。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
青鳥男神涉毒捲網紅命案 我國官方遭疑冷處理
據悉，謝侑芯家屬委託律師赴馬國處理司法程序與後事，其經紀人也透過關係找人至當地了解案情，我外館均提供必要協助。相比網路批評黃明志的聲浪不斷，我官方卻沒隻字片語，雖說案件仍在偵辦，但仍讓人質疑與黃的政治立場有關。2020年震驚全國的馬國女大生命案，被害人在台南...CTWANT ・ 11 小時前
謝侑芯之死變謀殺案！ 經紀人「至少提告黃明志3大罪」驚曝委託人遭跟蹤
被封為「護理女神」的網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，事發當時還和歌手黃明志在同一間高級酒店房內，還傳出涉嫌吸毒，讓案情愈加撲朔迷離。據當地警方表示，此案已朝謀殺案進行偵辦，謝侑芯的好友兼經紀人Chris也表示，將委託律師，至少要告黃明志吸毒、提供毒品、謀殺等罪。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃明志不躲了！捲入謝侑芯命案遭通緝 緊急露面吐92字聲明全文
馬來西亞歌手黃明志近來捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬國猝逝事件，整起案件引起各界關注。由於他被傳涉嫌涉毒並遭警方通緝，甚至一度失聯，引發外界懷疑是否「潛逃」。然而，沉默多時的他終於在今（5日）深夜於社群發聲，公開表示「我不會逃」，並透露自己已抵達警局，主動配合警方調查。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。民視 ・ 7 小時前
黃金7條、現金丟在公園花圃 找到失主為67歲獨居男子
苗栗市貓裏山公園有民眾今天上午運動時，在忠烈祠廣場旁花圃，發現7條黃金及新台幣、人民幣現鈔，初估價值高達新台幣500多萬元，但民眾只敢圍觀不敢靠近，還懷疑是詐騙，市公所已通報苗栗警方找尋失主。警方調閱監視器和銀樓銷售紀錄，中午確認失主為獨居的67歲男子，警方已將男子帶回警局製作筆錄後，並返還這批金條與現鈔。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
黃明志「現身」？PO照喊：我不會逃
娛樂中心／綜合報導捲入謝侑芯命案並遭馬來西亞警方通緝的歌手黃明志（Namewee），在外界猜測其行蹤之際，於今（5）日凌晨在 Instagram 發文與限時動態現身，證實本人已從新山抵達吉隆坡，並前往警局報到。民視 ・ 11 小時前
女騎士恍惚闖紅燈遭攔查 意外揪出假檢警詐騙案｜#鏡新聞
台中一名女子，騎車闖紅燈遭警方攔查，當時員警看她神情恍惚、停車的時候，連手都在發抖，警方進一步詢問才得知，這名女子自稱接到台北地檢署檢察官的電話，聲稱她的帳戶涉及詐騙，要求她到地檢製作筆錄，如果不配合就凍結帳戶，女子急得立刻騎車出門，在途中闖紅燈被攔下，意外阻止一場詐騙。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 4 小時前
2025銅鑼杭菊生活節來了，浪漫賞花路線、杭菊宴美食、接駁車資訊一次看！
2025銅鑼杭菊生活節11/15～11/16將在苗栗縣銅鑼鄉樟樹村盛大登場，苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為主題，結合賞景體驗、食農文化、低碳旅遊與國際交流，在杭菊盛放之際，走進銅鑼鄉找到屬於自己的「菊內人時刻」，體驗杭菊花海的魅力。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
史上最大規模！ITF台北國際旅展週五登場 8大亮點搶先看
全台規模最大的「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館盛大登場！今年共有來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家與城市參與，現場集結超過40家大型旅行社、130間飯店餐廳、航空公司與遊樂園共襄盛舉，攤位總數高達1600格。主辦單位今（4）日舉行展前記者會，ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署署長陳玉秀與多國駐台使節齊聚，提三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中共試圖對台長臂管轄 23歲中士＂洩密換30萬元＂
政治中心／綜合報導民進黨立委沈伯洋，日前遭中國點名為"台獨分子"，立案偵查、追究刑責，今天（4日）他在立法院質詢，強調中國目前有"三戰"，對此行政院長卓榮泰隔空怒嗆中國"談的是空話"，不過中國試圖對台伸出長臂管轄，動作頻頻，日前有名國軍，因上網找民間借貸，竟遭中共神秘組織吸收，以洩密換報酬，因此遭檢方起訴，求刑6年！前台北憲兵隊一名23歲許姓中士因上網找民間借貸遭中共臥龍會吸收 進而洩密換取30萬元報酬（圖／民視新聞）"零日攻擊"片段：「中共的一架運巴偵察機，是在今天早上10點越過南海。」台灣電視劇零日攻擊，探討台海若發生戰爭，可能面臨問題，沒想到現在，似乎也成了中國情蒐方向，台灣一名23歲許姓中士，因為急需用錢，上網找民間借貸，沒想到竟遭中共情治單位"臥龍會"吸收，不僅要他拍片反台獨、繳交兵籍資料、甚至還要零日攻擊觀後感，以此獲得30萬報酬，許男因為捲入詐欺案，台北憲兵隊追查，全案意外曝光。立委（民）王定宇：「發展共諜的方式跟路徑，常常是跟財務狀況有關係，擔任共諜的人，未必真的能夠交出什麼機敏資料，但是不能小看這些，被中國以小辮子掌握的軍方人員，他成為一個埋在軍中的地雷。」民進黨立委沈伯洋日前遭中共列為＂台獨分子＂立案偵查 他在立院質詢時公開表示對個人沒損害反而是＂榮譽標記＂（圖／資料畫面）中國試圖對台長臂管轄，其實鎖定的不只國軍，還包括政治人物。行政院長卓榮泰vs.立委（民）沈伯洋：「他對於我個人的懲戒，之後應該可能就通緝，或我在想，可能應該就要缺席審判，我們現在面對中國，最主要就三戰嘛，輿論戰心戰還有法律戰。」民進黨立委沈伯洋，質詢簡報，特別標註"涉己事件"，因為遭中國列入台獨分子，立案偵查，讓他擔憂未來一般軍公教人員，是否也將面臨中國心理戰。行政院長卓榮泰vs.立委（民）沈伯洋：「中國對我們並沒有任何的司法管轄權，所以他談的是空話，是不是委員有考慮到，我們向國際的人權組織或政治組織，向他說明，現在當今社會存在著一個國家，竟然要對他的鄰近國家伸展長臂管轄。」陸委會主委邱垂正vs.立委（民）沈伯洋：「我們的國人赴陸，失聯的、被滯留盤查的，而且被陸方因為法律被關押的，這些人數逐步增加，去年才55人，今年就178人，比去年還多3倍。」行政院長卓榮泰（右二）怒嗆中國＂談空話＂ 強調中共對台並無司法管轄權（圖／資料畫面）面對中國對台手段，卓揆霸氣怒嗆"談空話"，陸委會呼籲國人，團結一致，共同譴責中共跨境鎮壓。原文出處：憲兵為錢遭中共「臥龍會」吸收洩密 北檢依違反國安法求刑6年 更多民視新聞報導50人「做這舉動」台灣戶籍被註銷！有3熟面孔下場慘50人台灣戶籍被撤！李東憲、張立齊竟有私交鄭麗文當主席3天！陳揮文開炮：廢話太多100%做不好民視影音 ・ 18 小時前
舊疾送精神專科醫院！民宿女管家控：被關「小黑屋」毆打…院方說話了
屏東某精神專科醫院遭控毆打病患，一名在墾丁某民宿工作的女管家，日前因酒後，尾椎神經舊疾復發被轉至該院救治，未料，在院8天家人不僅無法探視，出院後，還指控醫院把人關「小黑屋」毆打；關於此案，縣府衛生局獲報展開調查，醫院也發聲明駁斥此事，否認有不當行為。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
捲謝侑芯命案續失聯.改謀殺案偵辦 黃明志被大馬警"正式通緝"
生活中心／綜合報導31歲網紅謝侑芯，上個月被發現猝死在馬來西亞的飯店，當時同房的還有大馬歌手黃明志，警方在男方身上搜出搖頭丸毒品，全案原本被列為猝死案調查，但今天（4日）突然宣布，改以謀殺案偵辦。而且大馬警方已經找黃明志六小時找不到，正式列為追緝名單。民視 ・ 18 小時前
太子集團在台詐騙洗錢逾45億元 首腦陳志親信辜淑雯聲押禁見
柬埔寨「太子集團」涉嫌從事跨國洗錢、詐騙被美國制裁，太子集團在台成立多家公司，還將不法所得匯來台灣隱藏，北檢日前成立專案小組扣押相關不法所得，包含不動產、豪車、銀行帳戶，總價值達45億2766萬餘元，4日發動47路大規模搜索，拘提台灣主嫌王昱棠等集團成員25人，同時先將集團二當家辜淑雯等11名被告移送北檢複訊，檢方認為集團在台公司「天旭國際科技」人資主管辜......風傳媒 ・ 5 小時前
詐騙單日進帳9億！太子集團在台45億驚人資產曝光：名車26輛、101奢華招待所
涉嫌詐欺、洗錢的柬埔寨太子集團控股（Prince Group），在歐美聯手打擊、美國政府10月中旬查扣太子旗下鉅額資產及價值150億美元比特幣後，並發布制裁名單，「太子詐騙帝國」逐步瓦解中。其中，在美國制裁名單中，包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司，台北地檢署（北檢）4日指揮警調搜索，11人移送複訊，辜姓人資女主管聲押禁見。隨著檢警調出擊掃蕩，太子集團相關......風傳媒 ・ 4 小時前
炫富兼保值！太子集團擁11豪宅26名車 檢警揭詐團洗錢手法
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，4日專案小組發動搜索行動，據了解，該集團在台涉及線上博奕、違法洗錢、隱匿犯罪資產及帛琉置產等犯罪行為，核心成員則是天旭國際科技公司負責人王昱棠及人資主管辜淑雯；該集團在台購置大量豪宅及名車，全因這類資產較為保值，成為詐騙集團最佳洗錢工具。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
黃明志「投案」不出來了！將延扣7天「律師說法」曝
娛樂中心／李汶臻報導31歲台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，警方在歌手黃明志身上搜出搖頭丸毒品，全案原本被列為猝死案調查，4日突然宣布改以謀殺案偵辦。黃明志一度找不到人，被大馬警方列為追緝名單後主動投案，警方稍早也公布本案的最新進度。民視 ・ 8 小時前