神農大帝聖誕祝壽盛典登場 三重先帝宮獲頒「赫濯聲靈」匾額

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【記者葉柏成／新北報導】今（11）日適逢農曆4月26日神農大帝聖誕，新北市多間供奉神農大帝的宮廟同步舉辦祝壽祈福活動。其中，三重先帝宮隆重舉行神農大帝聖誕祝壽大典及法會誦經儀式，民政局長林耀長代表市長侯友宜前往參香祝壽，並致贈題有「赫濯聲靈」匾額，表達對廟方長年弘揚傳統文化、服務地方的肯定，也祈求風調雨順、國泰民安、市民安居樂業。

林耀長表示，三重先帝宮長期深耕地方，不僅是地方重要信仰中心，更肩負傳承民俗文化及凝聚社區情感的重要角色。適逢神農大帝聖誕，市府特別前來參拜祝壽並致贈匾額，除彰顯神農大帝護佑蒼生、福澤鄉里的精神，也感謝廟方多年來積極投入公益與文化推廣，持續發揮安定社會、凝聚人心的正向力量。

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《圖說》民政局長林耀長代表市長侯友宜前往三重先帝宮參香祝壽。〈民政局提供〉

林耀長指出，神農大帝聖誕是民間重要宗教節慶，新北市各地宮廟皆循例舉辦盛大祝壽活動。除三重先帝宮外，建廟已有58餘年的新店先帝宮，供奉全台少見手持七星劍的黑面神農大帝，長年投入弱勢關懷與公益服務，曾獲頒「澤厚民豐」匾額肯定；三重先嗇宮今日則舉辦神農聖宴、祝壽法會及三獻禮儀式，晚間邀請薪傳歌仔戲劇團演出《宋宮秘史》，與信眾同慶聖誕。

此外，瑞芳青雲殿今日也舉辦祝壽法會，並準備平安餐供信眾共享；中和福和宮辦理祈安禮斗法會，發送平安米及平安麵線；土城五穀先帝廟同樣依循傳統舉行莊嚴祝壽科儀。各宮廟透過宗教慶典與公益活動，展現宗教團體扶弱濟困、關懷社會的精神，並持續為地方注入溫暖與正向能量。

《圖說》民政局長林耀長代表市長侯友宜致贈香油錢。〈民政局提供〉

林耀長強調，神農大帝被尊奉為農業始祖及醫藥之神，象徵五穀豐收與守護健康。透過神農大帝聖誕祝壽活動，不僅能延續珍貴的民俗信仰文化，也讓民眾感受宗教勸善濟世的核心價值，共同祈願新北市風調雨順、百業興旺，市民幸福安康。