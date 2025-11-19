神農市集秋日慢生活 「啡」嚐不可的「農」郁盛宴

高市農業局舉辦的「神農市集」將於十一月廿二至廿三日在凹子底森林公園盛大登場，這次神農市集結合觀光局舉辦的「二○二五高雄咖啡節」活動，現場有六十家頂尖咖啡品牌與職人，包括多位世界冠軍咖啡師與高雄在地原鄉業者，打造一場從產地到味蕾的城市咖啡盛宴，不論是來市集尋找新鮮蔬果的家庭主婦，或是需要咖啡因支持的藍白領，還是喜愛品嚐不同風味的銀髮族，都能在本周市集中尋找到屬於自己的需求；現場也安排了飄香的咖啡教育活動、產地直銷的新鮮蔬果推廣，及首度來到市集的中華民國養羊協會也將於活動期間提供六百碗國產羊肉供現場民眾品嚐，讓逛市集也能增加新知識、滿足味蕾，度過暖暖的秋日好時光。(見圖)

農業局今(十九)日表示，「神農市集」不只是展售平台，更是為了推動產地直銷、食農教育與產銷履歷認證，同時建立小農品牌、擴展市場能見度的重要活動平台，每月結合不同時令農產與特色活動為民眾打造兼具知識、趣味與美味的生活市集，十一月將與「二○二五高雄咖啡節」聯合擴大辦理，現場多元化的商品將吸引不同的消費族群，邀請民眾攜家帶眷一同走進凹子底森林公園，採購當季新鮮農特產品，同時感受咖啡香氣繚繞的豐富市集與樂趣生活。

「神農市集」實現高雄各區農產自產自銷的銷售模式，實踐綠色消費理念，不僅有豐富的農特產品展售，也有多場專業講座活動，由業界重量級講師帶領民眾深入了解咖啡的世界，無論是剛入門的新手，還是熱愛探索風味的老饕，都能在這裡學習到與咖啡相關的知識，為了響應這次活動，更邀請二○一九ICMC國際咖啡杯測冠軍「一山沐咖啡」以原民身份與專業視角，帶領民眾品味不同產地的層次風味，詮釋每一杯咖啡背後的土地故事與職人精神；另外中華民國養羊協會首度率隊三家FGM國產羊肉專賣店於神農市集展售本土新鮮、優質的羊肉，現場將提供國產羊肉試吃，歡迎民眾一同前往進補，享受暖暖的秋季假日時光。

每個月「神農市集」都會在第四個週六、週日下午三時至晚間九時凹子底森林公園舉辦精彩的活動！現場不僅有在地新鮮優質的農產、創意美食與特色市集，還有精彩絕倫的魔術秀、動人音樂表演與互動活動，廣邀民眾一起感受高雄農業的豐饒魅力與熱情活力！

歡迎加入「神農市集」LINE官方帳號（https://lin.ee/123Nr31）即時掌握最新活動資訊；更多詳情請至「高通通-高雄Super Go-高雄市政府農業局」官方粉絲專頁查詢。