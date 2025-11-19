神農市集秋日盛宴 凹子底森林公園邀你慢活體驗

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府農業局攜手觀光局，將於11月22日至23日在凹子底森林公園舉辦「神農市集」，結合「2025高雄咖啡節」，打造一場結合咖啡香與在地農產的秋日慢生活市集。活動現場集結60家頂尖咖啡品牌與職人，包括世界冠軍咖啡師與高雄原鄉業者，呈現從產地到味蕾的城市咖啡盛宴。

市集除了販售新鮮蔬果與特色農產，還安排咖啡教育活動與專業講座，讓民眾了解咖啡的多層次風味與職人精神。本次特別邀請2019 ICMC國際咖啡杯測冠軍「一山沐咖啡」，以原民視角帶領民眾品味不同產地咖啡的風味故事。同時，中華民國養羊協會首度參與，現場提供國產羊肉試吃，讓民眾享受暖心秋日美食。

高雄市農業局表示，神農市集不僅是展售平台，更是推廣產地直銷、食農教育與小農品牌的重要活動，每月結合不同時令農產與特色活動，打造兼具知識、趣味與美味的市集生活。活動期間還有魔術秀、音樂表演及互動體驗，滿足家庭、上班族與銀髮族各種需求。

市集每月第四個週末下午3點至9點開放，歡迎民眾攜家帶眷走進凹子底森林公園，感受高雄農業魅力與咖啡香氛圍。更多活動資訊可加入神農市集LINE官方帳號或至高雄市政府農業局官方粉絲專頁查詢。（圖╱高市府農業局提供）