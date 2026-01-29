神農市集迎馬年換新裝 凹子底公園打造年味十足農業饗宴

迎接2026馬年到來，高雄「神農市集」以全新面貌於本週六、日在凹子底森林公園熱鬧登場。市集整體視覺全面升級，中央走道上空增設三角串旗與暖色串燈，入口意象、攤位帳篷及桌巾設計同步優化，營造悠閒溫馨的市集氛圍。因應年節氣氛，現場特別打造結合花藝美學的創意巨型木馬裝置，在繽紛植栽與在地優質農產襯托下，洋溢濃濃年味，邀請市民共度視覺與味覺兼具的農業盛會。

↑圖說：本月最受矚目的視覺焦點是將巨型木馬結合精湛花藝打造出馬年農業豐收的朝氣。（圖片來源：高雄市農業局提供）

廣告 廣告

市集入口以大型「茄芷袋」造型包裝大樹鳳梨、旗山香蕉、六龜蓮霧等高雄代表性水果充氣裝置，清楚傳達市集意象；主要動線上方懸掛的小巧三角旗與串燈，白天色彩活潑、夜晚燈光點點，宛如一條充滿溫度的幸福長廊。最吸睛的焦點，則是象徵馬年農業豐收的巨型木馬花藝裝置，成為民眾拍照打卡的熱門亮點。現場同步展售蝴蝶蘭、鹿角蕨等精品觀賞植物，讓民眾採買農產之餘，也能妝點居家迎新年。

↑圖說：本次活動特別邀請高雄洲際酒店行政主廚余俊傑帶領團隊，帶來「櫻映午後・春日雅饗」料理示範秀。（圖片來源：高雄市農業局提供）

活動期間更邀請高雄洲際酒店行政主廚余俊傑率領團隊帶來「櫻映午後・春日雅饗」料理示範秀，鹹點主廚傅韓霆與甜點主廚王健翰巧妙運用高雄小番茄與龍眼蜂蜜，呈現雞肉塔與烏龍酥餅莓果蛋糕等創意料理，讓民眾近距離感受五星主廚手藝，體驗「從產地到餐桌」的鮮甜風味。

今年市集也首度推出趣味「一番賞」活動，民眾消費集點即可參加抽獎，有機會把當季頂級水果禮盒或神農限定好禮帶回家；完成指定打卡任務，還可獲得限量花卉主題月曆，數量有限送完為止。

↑圖說：高雄洲際酒店鹹點主廚傅韓霆與甜點主廚王健翰大展身手，將高雄優質的「小番茄」與「龍眼蜂蜜」轉化為設計感十足的雞肉塔（左）與烏龍酥餅莓果蛋糕（右）（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局長姚志旺表示，神農市集已從傳統農產品展售，進化為展現高雄農業多元生命力的開放平台。未來將持續透過跨界合作，讓農業不只存在於餐桌，更融入市民的生活美學與日常態度。

主辦單位誠摯邀請民眾於1月31日及2月1日下午3點至9點前往凹子底森林公園，欣賞木馬花藝、選購優質農產、品嘗特色料理，並參與魔術秀與音樂演出，共度熱鬧溫馨的馬年市集時光。

更多品觀點報導

包場力挺《大濛》 林智鴻以行動聲援轉型正義影像記憶

百年情誼再續 日本富山縣冰見市長首訪高雄深化城市交流

