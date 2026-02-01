神農市集點亮凹子底森林公園 馬年木馬裝置與花藝結合 市集、品味在地農產

▲神農市集整體場域充滿輕鬆愜意的氛圍，夜間燈光點亮後，搭配花卉、創意裝置與溫暖的燈飾相互映襯，讓市集呈現不同於白天的迷人樣貌，獲得現場民眾一致好評。

【記者 王雯玲／高雄 報導】由高雄市政府農業局主辦的「神農市集」於昨（31）日在凹子底森林公園熱鬧登場，活動以「花開富貴迎馬年」為主題，現場匯集百餘攤當季優質農產、花卉展售與創意裝置，並搭配串燈與綠色串旗妝點場域，營造出溫暖且具文青氛圍的花園市集。首日吸引大量民眾前來，白天賞花、拍照打卡，夜晚觀燈，整體人潮絡繹不絕，現場熱鬧氛圍濃厚，為凹子底森林公園增添濃濃年節氣息。

活動現場以大型創意木馬花藝裝置為核心視覺，木馬周邊搭配多樣在地花卉層次堆疊擺放，打造宛如戶外花卉展覽的主題場景，成為民眾必訪的拍照熱點。高雄市政府農業局局長姚志旺於活動期間親自走訪木馬花卉展區，近距離欣賞花藝設計，並手持花卉與花商交流合影，也不時與前來打卡的民眾互動，現場氣氛熱絡；同時局長亦實地走訪各攤位，關心小農展售情形，展現市府對高雄花卉產業與在地農業的高度重視。

高雄市政府農業局局長姚志旺表示，神農市集已逐步轉型為結合農業、設計與生活的整合型平台，透過花卉策展、料理示範與小農展售等多元內容，讓農業從產地走進城市日常。姚志旺指出，市集不僅是農產品展售空間，更是推動農業品牌化與跨域合作的重要場域，未來農業局將持續透過策展與場域經營，強化高雄農業的整體形象與市場能見度，讓更多民眾了解農業的價值與魅力。

高雄國際花卉股份有限公司總經理暨台灣花卉產業行銷推廣協會理事長吳安聖表示，此次神農市集以花卉與場域結合，有助於提升花卉產業的專業形象，讓消費者在輕鬆的市集環境中，停下腳步欣賞花藝之美並認識花卉品種、設計的多元面向。透過市集以串聯花農、生產端與市場端，為花卉產業創造更多被看見與被理解的機會，不僅提升花卉整體形象，也讓花農與消費者之間有更多直接交流的機會，對推動高雄花卉產業的發展具有正向助益。

參與市集的花卉業者-無境方君城則表示，透過神農市集的策展式呈現，讓花卉不再只是商品，而是能被民眾細細欣賞的藝術品。許多民眾在拍照打卡之餘，也時常停下來詢問花卉品種、特色與照顧方式，透過面對面的互動與詳細介紹，不僅提升現場銷售亦有助於拓展客群，更拉近了與消費者之間的距離。

不少到場民眾也分享，木馬花藝裝置與整體燈光氛圍讓市集宛如一場戶外花卉展覽，無論白天或夜晚都有不同風貌，適合全家一同前來走逛拍照。有民眾陳小姐表示，原本只是來採買農產品，卻因為花卉佈置與今年全新佈置而駐足拍照欣賞，也藉機向花商詢問植栽養護方式，學到不少植栽知識，感受到市集成為兼具休閒與學習的場域。

本次市集全面升級場域設計，市集內沿途懸掛著隨風搖曳的綠色串旗，民眾沿著光影交錯的步道悠閒穿梭於各攤位之間，不時停下腳步欣賞花卉裝置、拍照打卡，整體場域充滿輕鬆愜意的氛圍，獲得現場民眾一致好評。夜間燈光點亮後，搭配花卉、創意裝置與溫暖的燈飾相互映襯，讓市集呈現不同於白天的迷人樣貌，吸引不少民眾回訪拍攝，也延長整體停留時間，成為本次活動的重要視覺亮點之一。

此外，活動期間同步推出「一番賞抽獎」活動，民眾於市集消費集滿指定點數即可參加抽獎，現場不時可見民眾排隊兌獎、討論抽獎結果的熱鬧畫面。每當有幸運民眾抽中大獎，現場便傳來一陣歡呼與掌聲，興奮地拿著當季頂級水果禮盒與神農限定好禮合影留念，不僅氣氛達到最高潮，也有效帶動民眾參與熱度。

除花卉策展外與全新規劃的場域佈置，活動於今（1）日特別推出料理示範秀，邀請高雄洲際酒店行政主廚余俊傑率領團隊，實際選用高雄在地農產入菜，並結合花卉設計，打造兼具美味與視覺美感的料理，歡迎大家把握活動最後一天前來學習交流。

本次神農市集於1月31日及2月1日於凹子底森林公園舉辦，每日下午3點至晚間9點熱鬧登場。活動現場匯集當季優質農產與特色料理，並規劃料理示範秀、音樂表演及互動抽獎等豐富內容，活動還有一天，歡迎民眾把握最後機會前來體驗，感受神農市集的多元魅力，歡迎加入「神農市集」LINE官方帳號（https://lin.ee/123Nr31）即時掌握最新掌握參展小農、神農百味料理秀、食農教育等相關活動。更多詳情請至「高通通－高雄Super Go－高雄市政府農業局」官方粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/KSSG12。（圖／記者王雯玲翻攝）