神農市集2.0打造城市農業美學 姚志旺：讓農業融入生活

配合馬年主題，門口的巨型木馬裝置成為市集的拍照亮點。（朱窈慧翻攝）



由高雄市政府農業局主辦的「神農市集」將於本週末（1月31日、2月1日）在凹子底森林公園登場，透過整體場域優化與年節主題策展，打造結合農業、生活美學與節慶氛圍的城市市集。





農業局指出，今（2026）年神農市集全面升級視覺設計，中央走道上方增設三角串旗與暖色系串燈。入口意象則以大型「茄芷袋」包裝大樹鳳梨、旗山香蕉及六龜蓮霧等高雄代表性農產，讓民眾一走進市集就能感受到在地農業特色。

農業局補充，配合馬年主題，現場也特別打造結合花藝美學的巨型木馬裝置，象徵農業豐收與新年朝氣，在花藝植栽老師巧手妝點與小農優質農產襯托下，成為市集的拍照亮點；同時展售蝴蝶蘭、鹿角蕨等觀賞植物，讓民眾採買年節農產的同時，也能為居家環境增添綠意。活動期間也將邀請高雄洲際酒店行政主廚余俊傑率領團隊進行料理示範，運用在地小番茄與龍眼蜂蜜，創作兼具美感與風味的特色料理，讓民眾近距離感受「從產地到餐桌」的好滋味。

農業局長姚志旺表示，神農市集已不只是農產品展售空間，更是展現高雄農業多元生命力與生活美學的重要平台，未來將持續透過創新策展與跨界合作，讓市民看見農業的價值不僅在餐桌上，也能融入日常生活。





神農市集將於1月31日及2月1日下午3點至9點舉行，今年市集新增「一番賞」活動，民眾現場消費集點即可參與抽獎，有機會將當季頂級水果禮盒或神農限定好禮帶回家；另為回饋消費者，只要完成指定打卡任務即可領取限量版精美花卉主題月曆，數量有限送完為止。