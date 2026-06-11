神農聖誕參香 蘇巧慧拋鑽石山城觀光願景

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（記者陳志仁／新北報導）適逢神農大帝聖誕，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（11）日前往瑞芳青雲殿參香祈福，除感謝廟方長年深耕地方、推動宗教文化與觀光結合外；也提出「鑽石山城」及「新皇冠海岸」觀光藍圖，盼串聯新北山海資源，打造具國際特色的觀光品牌。

圖／民進黨新北市長參選人蘇巧慧在新北市議員林裔綺陪同下，前往瑞芳青雲殿參拜。（蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧在新北市議員林裔綺陪同下前往青雲殿參拜，受到主委黃佳玲及廟方幹部熱情接待；蘇巧慧表示，青雲殿是北台灣重要的神農大帝信仰中心，不僅具有宗教文化價值，更擁有得天獨厚的山海景觀資源，廟方多年來透過藝文活動推廣地方特色，以創新方式結合宗教與觀光發展，值得肯定。

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蘇巧慧指出，新北擁有豐富山林與海岸資源，其中瑞芳、貢寮、平溪、雙溪、深坑、石碇、坪林及烏來等地，散布著步道、鐵道、礦道、茶道及老街道等特色景點，宛如五顆珍貴鑽石；未來將透過「鑽石山城」計畫建構完整步道路網、打造特色登山路線，結合礦業文化復刻與國際茶文化節，打造新北獨一無二的觀光品牌。

蘇巧慧直指，擔任立委期間持續爭取中央資源建設地方，包括與林裔綺共同推動的瑞芳醫療長照大樓，目前正進行興建工程，未來可提升在地醫療與長照服務量能；此外，兩人也積極推動水金九地區觀光環境改善，包括優化九份老街公共設施、提升通訊品質及監督水湳洞遺址整治進度。

針對國民黨新北市長參選人李四川提及他的堅持讓淡江大橋保有最漂亮設計的議題，蘇巧慧回應，當年淡江大橋主橋段因工程困難面臨挑戰，她與前立委呂孫綾共同向時任行政院長賴清德爭取追加58億元預算，才得以保留原設計並完成發包；她強調，淡江大橋的完成是中央、地方與工程團隊共同努力的成果，大家都應獲得肯定。

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