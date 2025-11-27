神達擴建美國新廠賺AI財 何繼武：電力為選址關鍵

（中央社記者吳家豪台北27日電）電腦設備廠神達投控今天召開法人說明會，總經理何繼武表示，製造布局聚焦北美和亞太2大區域，電力是選址與擴產的關鍵考量，美國新廠正在擴建中，預計明年第2季到第3季陸續貢獻產能，以滿足人工智慧（AI）伺服器與機櫃出貨需求，並於墨西哥擴大營運。

針對亞太區規劃，何繼武說，台灣竹南廠已於今年第3季開始生產，成為新竹科學園區以外的另一座生產基地；越南河內廠已完成建置，第4季開始試產，預計2026年量產。中國地區則不再擴張。

他強調，電力是神達工廠選址與擴產的關鍵考量，會留意各地電力供應並探索多元能源選項。以AI資料中心為例，全球每年耗電量約7到8吉瓦（GW），相當於需要5到6座核電廠供電。

展望2026年，何繼武坦言不確定性加劇，原因包括地緣政治、各國政策差異、全球經濟成長疲弱以及各國高債務造成財政脆弱，各區域復甦力道不同。神達採取品牌驅動與ODM（原廠委託設計代工）的混合商業模式，依照不同的產業和場景開發垂直應用，並非集中於單一領域。

他進一步指出，神達目前生意已經不是當初的消費性個人電腦（PC），根據客戶需求和產品組合，每個月多少會有一些變動，但沒有明顯的季節性變化，通常下半年表現會比上半年好，且2026年成長「應該不會有問題」。（編輯：楊凱翔）1141127