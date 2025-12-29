神還原！港式點心專賣店轉型台式水果攤？
記者李鴻典／台北報導
每年春節送禮總是講求新意與話題性，緯豆集團旗下以創意港點、手工造型蒸包為名的人氣品牌「點點心」，今年搶攻年節宅經濟及送禮商機，推出創新力作—「雙果迎春水果豬包禮盒」，將台灣傳統農會箱裝的水果禮盒概念「神還原」成趣味十足的造型蒸包禮盒，結合在地文化與創新話題性，搶下春節最吸睛的伴手禮頭銜。
這款禮盒從外觀設計到內容物，甚至連防撞包材，都貫徹台灣傳統水果禮盒風格，充分展現復古台味。而箱中主角則將生鮮水果，變成一顆顆討喜又應景的水果造型包子，專業麵點師傅手工製作，不僅造型吸睛，更蘊含吉祥寓意。
「蘋安包」造型酷似紅蘋果，內餡選用新鮮蘋果醬與奶黃餡融合，象徵「蘋安順遂」，「橘利包」外觀為可愛的柑橘，內餡添加柳橙果汁、葡萄柚與金柚果肉，打造清爽的香柚柳橙餡，取其「大橘大利」之意，而「豬仔流沙包」為點點心經典招牌，選用頂級紅土鹹鴨蛋製作，色澤金黃、口感鹹甜交織，表「黃金滿溢」之祝福，每盒九入裝，定價498元，12/30日起開放官網預購、大宗訂單優惠洽談，2026/1/12起訂單依序出貨、1/16日起全台點點心門市現貨供應，限量發售，售完為止，門市購買可另加購保冷袋，每只20元，亦可自備。
將生鮮水果禮盒的包裝概念，轉化為兼具長效保存及宅配便利性的真空冷凍造型蒸包，不僅解決了年節送禮滿坑滿谷的生鮮水果堆滿家中，卻不知如何處理的存放與保鮮問題，更大幅提升了商品趣味性與話題討論度，亦符合時下年輕人春節伴手禮的市場需求，同時也希望透過這次新品計畫，持續活化品牌，接觸到更多年輕客群。
迎接 2026 馬年到來，由藝人炎亞綸親自創立的點心品牌 HOHOS年度禮盒企劃，炎亞綸攜手研發主廚共同操刀，堅持以最高規格食材與工藝呈現，讓送禮不只體面，更令人回味。首款主打之作為 「台式頂級野生一口烏金磚禮盒」，嚴選珍稀野生烏魚子，打造一口即化的奢華口感，並巧妙延伸出焦糖、起司、川辣三款層次分明的創新風味，甜鹹交織、香氣迸發，每一口都是對味蕾的極致款待；第二款則為「法式王妃布蕾酥禮盒」，承襲法式甜點工藝，以細膩層次展現優雅而純粹的風味美學。
HOHOS 2026年節頂級野生一口烏禮盒將於 2026 年 1 月 1 日限時開賣，法式王妃布蕾酥禮盒則是在 2026 年 1 月 3 日 14:00 於全家便利商店板橋廣榮店首賣，還有亞綸一日店長活動回饋粉絲，並在 1 月 7 日於全台的全家便利店實體上架全面開賣。
台灣灌餡蛋捲品牌青鳥旅行今年首度攜手點點善團隊，與唐氏症基金會的唐寶寶共同創作，推出「彩映幸福 公益灌餡蛋捲禮盒」。每售出一盒，品牌提撥10%銷售所得，用實際行動支持唐氏症基金會，讓消費者在享受幸福滋味的同時，也能陪伴孩子勇敢追夢。
禮盒視覺以充滿希望與童趣的筆觸呈現，灌餡蛋捲象徵幸福的載體，「彩虹」寓意愛的橋樑，「城堡」代表孩子築夢的起點。「彩映幸福」承載唐寶寶真摯的手繪創作，讓祝福更具溫度；送禮者能藉此傳遞心意，收禮者看見孩子的努力，而孩子也因作品被看見而獲得自信。這份三方共享的溫暖循環，使「彩映幸福」成為今年最具意義的公益禮盒。
歲末最後一個夜晚，街頭逐漸被跨年的期待心情點亮。陪伴無數台灣人成長的國民手搖飲品牌「清心福全」，在今年年末特別準備一份暖心小確幸，邀請大家以熟悉的奶茶滋味，為2025年畫下圓滿句點。自12月31日起至2026年1月6日止，清心福全限時推出跨年優惠活動，凡於全台門市購買指定四款奶茶飲品，第二杯即可折抵10元，且兩杯可自由混搭不同品項。
優惠精選4款人氣品項，包括錫蘭奶紅、椰果奶茶、珍珠奶茶和粉圓奶茶，皆以渾厚錫蘭紅茶為基底調製，茶香溫潤、不苦不澀，與嚴選奶精融合後展現柔順平衡的口感。其中，「錫蘭奶紅」回歸最純粹的風味呈現，沒有多餘裝飾，便能清楚品嚐到茶葉本身的香氣與厚度，是展現清心福全茶香本心的代表作；而延伸這份經典的「椰果奶茶」，則多了一抹清新的口感變化，滑嫩爽口的椰果在奶茶中輕盈點綴，淡雅椰香讓整體風味更顯清爽，特別適合偏好口感豐富、卻不追求過多咀嚼感的消費者，即使在冬日也能輕鬆享用。
隨著健康意識升級，人們對飲食的在乎從未減少，重視營養標示、選擇更乾淨的飲食、希望每一餐不只填飽肚子，更能帶來身體真正需要的營養能量。然而，健康飲控往往伴隨著諸多限制，精緻澱粉、調味、高熱量食物常被迫割捨；蛋白質、天然纖維的攝取卻經常不足。「時間有限、選擇有限、營養常常不足」，已成為多數上班族、運動族和生活步調緊湊的緊湊的現代人共同面臨的挑戰。
《大武山牧場》與 《ALL IN 全食理念》的合作，正是在這樣的需求下誕生！兩個品牌長期以不同方式陪伴著人們的餐桌。《大武山牧場》以最高規格生產最值得信賴的優質鮮蛋產品； 而《ALL IN 全食理念》則堅持保留食材原貌、將全食物的力量帶入飲食生活。這一次，雙品牌將攜手以「好吃而不複雜、營養而不負擔」的飲食提案，透過跨品牌的限定體驗組合，爲關注健康、全力以赴生活的每一個人，提供一份提供更簡單、也更踏實的營養補給。
更多三立新聞網報導
揭密／為何台積電1227大地震後能快速「神復機」
vivo X300年終購機優惠！增距鏡加購價只要1990元 這支iPhone超會賣
Instagram年末彩蛋驚喜連發！輸入「新年關鍵字」解鎖閃亮特效
低收入戶的兒子有可能台大醫學系畢業？陳志金醫師曝辛苦史：不是不可能
其他人也在看
福原愛罕吐與江宏傑離婚關鍵 認了「初期就出狀況」
前日本桌球國手福原愛2021年與前夫江宏傑離婚後，時隔4年無預警公開再婚懷孕的消息，掀起外界討論。而她日前接受採訪，也罕見吐露與前夫感情破裂的關鍵，坦言從結婚初期兩人就出現問題，更透露與新婚夫橫濱男（A先生）的互動。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 22
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 6 小時前 ・ 15
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 76
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 9 小時前 ・ 458
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 17
章子怡女兒才是「最強星二代」！10歲就推出自己的繪本作品 網驚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 3 小時前 ・ 5
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 7 小時前 ・ 6
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 73
三重人等到了！CIYTLINK、捷運聯開案催動 三重站房價衝新高度 在地房仲：「這價位」不用想直接買｜房價狙擊手
新北市三重區終於贏來屬於自己的百貨公司！坐落於機捷三重站共構的CIYTLINK三重店近期開幕，三重人大喊，「終於不用跑宏匯廣場了！」事實上該區也是三重近年來房市亮點所在，不僅是二重重劃區，有機捷、捷運交會，緊鄰新北最大的新北大都會公園，而捷運共構社區「潤泰CITY PARK」頂樓戶出現總價約1.15億元、每坪114.56萬元的三重新天價。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 2
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 8
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 82
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 67
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 62
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 38
台積電最大敵人竟不是三星、英特爾 外媒曝2大問題快失控
在AI浪潮席捲各行各業之際，台灣的「護國神山」台積電成為大廠爭相搶訂產能的目標。然而，科技媒體《Wccftech》指出，AI需求過度火熱，反而讓台積電承受前所未有的營運壓力，公司正面臨兩項幾近失控的挑戰，可謂「因成功而受苦」。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 2
「開局即打」! 共軍突襲環台軍演「正義使命-2025」 這「4大特點」要小心.....
[Newtalk新聞] 共軍東部戰區今（29）日清晨突襲式宣布，自即日起對台灣周邊實施名為「正義使命-2025」的大規模環台軍事演習。演訓範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南、東南及台灣以東海空域，出動陸、海、空、火箭軍等多軍兵種。東部戰區並第一時間發布演習區域示意圖，將台灣周邊劃分為 5 個主要演訓區，並展示實彈射擊與聯合作戰動態。 東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，演習重點包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣周邊海空域，旨在檢驗快速機動、立體布勢及聯合作戰能力。施毅強調，此次演習是對「台獨分裂勢力」與「外部干涉勢力」的警告，宣稱屬於「捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。 中國官媒報導稱，演習涵蓋台灣海峽中部、北部、南部及東部外海，並以「開局即打」的方式進行實彈射擊，強調演習從一開始就展現全時待戰、隨時由訓轉戰的能力。專家指出，這次演習比 2022 年圍台演習更接近台灣本島，顯示共軍在封控與聯合突擊上的能力有所提升。 解放軍東部戰區9點半發表的主題海報《正義之箭 內控外驅》。 圖:翻攝自環球網 中國學者指出，演習特別突顯「內線封控、新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 107
韓國瑜稱主政者為當今聖上 陳揮文酸「這句」
政治中心／楊佩怡報導日本媒體《讀賣新聞》近日披露，暗網流出3段錄音內容，指稱中國解放軍曾有意介入該次選舉、協助韓國瑜勝選。不料此報導卻讓立法院長韓國瑜強烈反彈，立刻在臉書發文質疑「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」。對此，資深媒體人陳揮文直言「如果賴清德真的稱帝？我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」。民視 ・ 8 小時前 ・ 264