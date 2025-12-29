神還原！港式點心專賣店轉型台式水果攤？

記者李鴻典／台北報導

每年春節送禮總是講求新意與話題性，緯豆集團旗下以創意港點、手工造型蒸包為名的人氣品牌「點點心」，今年搶攻年節宅經濟及送禮商機，推出創新力作—「雙果迎春水果豬包禮盒」，將台灣傳統農會箱裝的水果禮盒概念「神還原」成趣味十足的造型蒸包禮盒，結合在地文化與創新話題性，搶下春節最吸睛的伴手禮頭銜。

雙果迎春水果豬包禮盒-貫徹台灣傳統水果禮盒風格，充分展現復古台味。（圖／品牌業者提供）

這款禮盒從外觀設計到內容物，甚至連防撞包材，都貫徹台灣傳統水果禮盒風格，充分展現復古台味。而箱中主角則將生鮮水果，變成一顆顆討喜又應景的水果造型包子，專業麵點師傅手工製作，不僅造型吸睛，更蘊含吉祥寓意。

廣告 廣告

「蘋安包」造型酷似紅蘋果，內餡選用新鮮蘋果醬與奶黃餡融合，象徵「蘋安順遂」，「橘利包」外觀為可愛的柑橘，內餡添加柳橙果汁、葡萄柚與金柚果肉，打造清爽的香柚柳橙餡，取其「大橘大利」之意，而「豬仔流沙包」為點點心經典招牌，選用頂級紅土鹹鴨蛋製作，色澤金黃、口感鹹甜交織，表「黃金滿溢」之祝福，每盒九入裝，定價498元，12/30日起開放官網預購、大宗訂單優惠洽談，2026/1/12起訂單依序出貨、1/16日起全台點點心門市現貨供應，限量發售，售完為止，門市購買可另加購保冷袋，每只20元，亦可自備。

雙果迎春水果豬包禮盒。（圖／品牌業者提供）

將生鮮水果禮盒的包裝概念，轉化為兼具長效保存及宅配便利性的真空冷凍造型蒸包，不僅解決了年節送禮滿坑滿谷的生鮮水果堆滿家中，卻不知如何處理的存放與保鮮問題，更大幅提升了商品趣味性與話題討論度，亦符合時下年輕人春節伴手禮的市場需求，同時也希望透過這次新品計畫，持續活化品牌，接觸到更多年輕客群。

雙果迎春水果豬包禮盒-每盒九入裝，定價498元。（圖／品牌業者提供）

迎接 2026 馬年到來，由藝人炎亞綸親自創立的點心品牌 HOHOS年度禮盒企劃，炎亞綸攜手研發主廚共同操刀，堅持以最高規格食材與工藝呈現，讓送禮不只體面，更令人回味。首款主打之作為 「台式頂級野生一口烏金磚禮盒」，嚴選珍稀野生烏魚子，打造一口即化的奢華口感，並巧妙延伸出焦糖、起司、川辣三款層次分明的創新風味，甜鹹交織、香氣迸發，每一口都是對味蕾的極致款待；第二款則為「法式王妃布蕾酥禮盒」，承襲法式甜點工藝，以細膩層次展現優雅而純粹的風味美學。

台式頂級野生一口烏金磚禮盒。（圖／品牌業者提供）

HOHOS 2026年節頂級野生一口烏禮盒將於 2026 年 1 月 1 日限時開賣，法式王妃布蕾酥禮盒則是在 2026 年 1 月 3 日 14:00 於全家便利商店板橋廣榮店首賣，還有亞綸一日店長活動回饋粉絲，並在 1 月 7 日於全台的全家便利店實體上架全面開賣。

法式王妃布蕾酥。（圖／品牌業者提供）

台灣灌餡蛋捲品牌青鳥旅行今年首度攜手點點善團隊，與唐氏症基金會的唐寶寶共同創作，推出「彩映幸福 公益灌餡蛋捲禮盒」。每售出一盒，品牌提撥10%銷售所得，用實際行動支持唐氏症基金會，讓消費者在享受幸福滋味的同時，也能陪伴孩子勇敢追夢。

彩映幸福公益灌餡蛋捲禮盒承載唐寶寶真摯的手繪創作，讓祝福更具溫度。（圖／品牌業者提供）

禮盒視覺以充滿希望與童趣的筆觸呈現，灌餡蛋捲象徵幸福的載體，「彩虹」寓意愛的橋樑，「城堡」代表孩子築夢的起點。「彩映幸福」承載唐寶寶真摯的手繪創作，讓祝福更具溫度；送禮者能藉此傳遞心意，收禮者看見孩子的努力，而孩子也因作品被看見而獲得自信。這份三方共享的溫暖循環，使「彩映幸福」成為今年最具意義的公益禮盒。

透過共創，把孩子的真心、純真與力量放進禮盒裡。（圖／品牌業者提供）

歲末最後一個夜晚，街頭逐漸被跨年的期待心情點亮。陪伴無數台灣人成長的國民手搖飲品牌「清心福全」，在今年年末特別準備一份暖心小確幸，邀請大家以熟悉的奶茶滋味，為2025年畫下圓滿句點。自12月31日起至2026年1月6日止，清心福全限時推出跨年優惠活動，凡於全台門市購買指定四款奶茶飲品，第二杯即可折抵10元，且兩杯可自由混搭不同品項。

清心福全限時推出跨年優惠活動，凡於全台門市購買指定四款奶茶飲品，第二杯即可折抵10元。（圖／品牌業者提供）

優惠精選4款人氣品項，包括錫蘭奶紅、椰果奶茶、珍珠奶茶和粉圓奶茶，皆以渾厚錫蘭紅茶為基底調製，茶香溫潤、不苦不澀，與嚴選奶精融合後展現柔順平衡的口感。其中，「錫蘭奶紅」回歸最純粹的風味呈現，沒有多餘裝飾，便能清楚品嚐到茶葉本身的香氣與厚度，是展現清心福全茶香本心的代表作；而延伸這份經典的「椰果奶茶」，則多了一抹清新的口感變化，滑嫩爽口的椰果在奶茶中輕盈點綴，淡雅椰香讓整體風味更顯清爽，特別適合偏好口感豐富、卻不追求過多咀嚼感的消費者，即使在冬日也能輕鬆享用。

隨著健康意識升級，人們對飲食的在乎從未減少，重視營養標示、選擇更乾淨的飲食、希望每一餐不只填飽肚子，更能帶來身體真正需要的營養能量。然而，健康飲控往往伴隨著諸多限制，精緻澱粉、調味、高熱量食物常被迫割捨；蛋白質、天然纖維的攝取卻經常不足。「時間有限、選擇有限、營養常常不足」，已成為多數上班族、運動族和生活步調緊湊的緊湊的現代人共同面臨的挑戰。

大武山牧場高規格牧場設備。（圖／品牌業者提供）

《大武山牧場》與 《ALL IN 全食理念》的合作，正是在這樣的需求下誕生！兩個品牌長期以不同方式陪伴著人們的餐桌。《大武山牧場》以最高規格生產最值得信賴的優質鮮蛋產品； 而《ALL IN 全食理念》則堅持保留食材原貌、將全食物的力量帶入飲食生活。這一次，雙品牌將攜手以「好吃而不複雜、營養而不負擔」的飲食提案，透過跨品牌的限定體驗組合，爲關注健康、全力以赴生活的每一個人，提供一份提供更簡單、也更踏實的營養補給。

大武山牧場攜手ALL IN全食理念，好蛋Ｘ好食材打造健康飲食新風潮。（圖／品牌業者提供）

更多三立新聞網報導

揭密／為何台積電1227大地震後能快速「神復機」

vivo X300年終購機優惠！增距鏡加購價只要1990元 這支iPhone超會賣

Instagram年末彩蛋驚喜連發！輸入「新年關鍵字」解鎖閃亮特效

低收入戶的兒子有可能台大醫學系畢業？陳志金醫師曝辛苦史：不是不可能

