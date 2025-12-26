社會中心／綜合報導

十一年前，在台北開設〝路加堂診療室〞的院長廖慶裕，自稱神醫，自創「手雷射」可以瞬間治療、修補DNA，還可以治百病，結果被踢爆是假的，當時連民歌手王夢麟、音樂大師李泰祥也被詐騙，〝神醫騙局〞轟動一時，廖慶裕被判刑後逃亡多年，結果被警方攔查逮捕，發現他淪為車手，還假冒國際醫師繼續騙。

一聽到警方盤查詢問「要匯錢是不是」，身穿卡其色外套68歲男子，失口否認，不斷強調是領錢，他到超商ATM，因形跡可疑，被警方攔查。

廣告 廣告

廖姓嫌犯不斷強調說「以前當國際醫師的」，當場被警方質疑「國際法官又變國際醫師？」，但廖嫌仍說，「就是國際中醫師，後來他們有一個業務在台灣，被聘僱從事國際法庭在台灣的顧問，然後一年之後再聘，聘法官」。

還瞎扯自己是國際中醫師、國際法官，不斷以拖待變、有夠盧，最後警方一查，不得了，原來是一名無照密醫的通緝犯，身分被起底！

神醫淪車手！廖慶裕假冒國際法官繼續騙 遭警攔查人贓俱獲

"神醫騙局"後淪車手 廖慶裕假冒國際法官繼續騙遭逮（圖／民視資料照）

原來，他是11年前，被控密醫斂財的''路加堂診療室''院長，廖慶裕，自稱神醫，國際針灸師、擁有WHO中醫師資格，自創「手雷射」、「活絡功」，透過手，可以發射出雷射光，瞬間治療修補DNA，治百病，一名胃食道逆流患者，當時被他診斷為「骨刺壓迫心臟」，付了6萬，結果無效，驚覺被騙，報警揭發，連民歌手王夢麟、音樂大師李泰祥也被他詐騙，事發後，廖慶裕神隱，事隔多年，沒想到神醫竟淪為車手！





神醫淪車手！廖慶裕假冒國際法官繼續騙 遭警攔查人贓俱獲

"神醫騙局"後淪車手 廖慶裕假冒國際法官繼續騙遭逮（圖／民視資料照）

台北信義警警分局五分埔派出所所長蔡維哲指出，「經比對電腦系統後，確認該男子係台北地檢署發布之廖姓逃犯，警方聯繫提款卡所有人表示，係招廖嫌因謊稱醫師及國際法官身份所騙，而提供卡片，警方當場於廖男身上起獲新台幣1萬元之贓款及兩張金融卡」。





警方最後依詐欺提領車手現刑犯、違反藥事法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

原文出處：神醫淪車手！廖慶裕假冒國際法官繼續騙 遭警攔查人贓俱獲

更多民視新聞報導

守護移工遠離詐騙陷阱 移民署攜手警方加強宣導

高雄婦人激動亮刀！保險公司急報警當場逮捕

貪心女為300元報酬賣門號給詐團 被害人損失1397萬「她要全賠」

