「神醫」栽了1／喊外交特權「不可受盤查」 警逮假神醫化身國際法官行騙

廖慶裕超商外遇上巡邏員警，面對員警盤查，廖卻表示自己是「國際法官」，堅持員警不可以盤查其身分。（圖／翻攝畫面）

北市警局信義分局五分埔派出所12月15日凌晨巡經忠孝東路五段一間超商時，發現一名正在操作ATM的男子，警方上前盤查，未料對方竟緊張到結巴，不斷強調自己是「國際法官」擁有「外交特權」、「不可受查詢」，最終警方確認其手上提款卡是別人的；該男就是曾假冒神醫、販售「手雷射」氣功療法與「綠色奇蹟珍久液」的廖慶裕，被依偽藥罪與詐欺取財罪判刑2年半，另因違反藥事法判刑4年9月，並遭通緝。

據了解，58歲的廖慶裕15日凌晨於其信義租屋處附近超商領錢時，恰好遇上巡簽員警，警方見狀例行詢問廖男身分資料，未料廖男見警方上前竟明顯結巴，開始自稱是「聯合國國際法官」。

廣告 廣告

有趣的是，整個過程中廖男始終無法講出「外交豁免權」等專業名詞，僅不斷強調自己的職業是「國際法官」，受聯合國授權，在台租下辦公室使用，明日準備前往公證，因此才會拿著「會計」的提款卡領錢「做準備」，而因為其執業之特殊性，警方「無法查詢其相關身分」。

眼見廖男遲遲不肯報出自己的身分資料，不斷強調，「你就不能看我的東西」、「我們的工作受到外交保護」、「內含世界各國機密」，但警方完全不吃廖男的這套說詞，堅持要向廖男核對身分。廖男眼見逃不過，竟主動向警方表示，願意帶警方前往僅約5分鐘路程的「聯合國招待所」，這樣警方就能知道他「所言一切絕對真實」。

廖慶裕甚至還帶警察回到「招待所」，拿出「聯合國國際法官」印章，試圖證明身分。（圖／翻攝畫面）

只是當警方隨著廖男進到所謂「聯合國招待所」內時，卻只見整個一樓的區域物品雜亂，明顯剛搬進來沒多久，與一般招待所的樣態「相差甚遠」。廖男眼見拗不過警方，甚至主動把手機交給警方查閱，不斷強調「這是因為我主動給你，不然你是不能看我東西的」，更直接從房間拿出一個刻有「聯合國國際法院官印」的簡易木頭章，試圖以此證明身分，卻讓警方的疑惑不但沒被打消，反而越來越多。

廖慶裕堅稱自己是聯合國國際法官，但其更為人所知的身份是「路加堂」院長，對外號稱是神醫，獨創「手雷射」可治百病。（圖／報系資料照）

廖男強調，他身為「國際法官」受到「聯合國國際法院」授權，更是「國際法院院長」，同時還是「國際醫生」，「平常你要尊敬我，但今天是我主動給你看」等語。廖男甚至直接打電話給陳姓會計，再次試圖佐證自己的清白，電話對面的會計也表示，自己是廖男會計無誤，且是「長期並自願」將提款卡交給廖男使用，警方察覺異狀，最終掌握廖男全名，當場發現其早在2014年時就曾因行騙與違反藥事法開設「路加堂」而遭到判刑，讓廖男當場啞口無言，並進一步發現其早在2021年時，就因違反藥事法遭判刑4年9月，因未入監也未報到而被發布通緝。

據了解，廖男被捕後，還試圖以自創的「手雷射」療法向警方治療，不斷強調「真的有用」、「全部病都能治」，疑似試圖打真情牌，卻仍被不為所動的警方依法移送地檢署。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「神醫」栽了2／假冒聯合國法官行騙非首次 廖慶裕出書自稱「國際針灸師」

不倫風波後再掀話題！范姜彥豐聖誕曬照 昔日好友全到齊被解讀「選邊站」

I人年度社死日！全場Gogoro一起唱叮叮噹 車主崩潰：趕快催油門