「神醫」栽了2／假冒聯合國法官行騙非首次 廖慶裕出書自稱「國際針灸師」

廖慶裕號稱自創「手雷射」氣功療法，可修補DNA；並販售號稱有強大療效的「綠色奇蹟珍久液」，向病患收取高額費用。（圖／翻攝自路加堂網站）

58歲廖慶裕12月15日於信義區持「會計」的提款卡領錢，遭警方盤查，竟自稱是國際法官，意外發現廖為「前神醫」，曾為「路加堂」院長，自創「手雷射」氣功療法，聲稱可修補DNA；並販售號稱有強大療效的「綠色奇蹟珍久液」，向病患收取高額費用，先遭判刑2年半，再因另案判刑4年9月，又因未入監服刑遭通緝，如今淪為車手再被捕。而這早已不是他第一次以聯合國國際法官名義到處行騙。

據了解，廖慶裕儘管2021年就因違反藥事法未報到入監遭到通緝，但其逃亡生涯卻仍相當滋潤，在北市信義區以每月4.5萬元價格租下一層一樓房屋。他遭警方盤查時，身上的提款卡是一名自稱是廖男旗下員工的陳姓女會計所有，陳女早年曾帶著女兒前往求醫，女兒長期備受困擾的膝蓋疾病，意外被廖慶裕治癒，從此陳女對廖男的話深信不疑，就連廖男被捕一事，陳女起初堅決不信，直到看見廖男被銬在派出所內，才驚覺遭詐。

廖慶裕甚至還有出書「脊椎保健操」，並自稱是「WHO國際針灸師」。（圖／翻攝自博客來網站）

據悉，廖慶裕向陳姓女子表示，自己是聯合國國際法官，受聯合國指示在台成立事務所，因此從而拿到陳女的提款卡，並「聘用」陳女作為事務所會計；對此，就有知情人士表示，廖慶裕疑似擔心通緝身分曝光，不敢用自己名下帳號，並疑似重操舊業，打著「手雷射」或是「聯合國」的名義到處行騙，讓被害人將款項匯至陳女名下的帳戶，從而變成廖男的日常花用。

而這也不是廖男第一次以「聯合國」名義行騙，2019年時即自稱是「聯合國教育基金會」要員，向被害馮姓女子收取10萬元設定費用，便可繼續以300萬元啟動基金會資金，屆時馮女便可拿回交付的300萬元外，也可擔任基金會執行長，基金會將預付馮女5年450萬餘元的薪資，讓恰逢車禍肇事急需大筆現金的馮女依約匯款300萬餘元給廖慶裕。事後，廖慶裕僅匯款98萬元給馮女隨即失蹤，馮女驚覺遭詐怒告上法院，廖男也因被判處有期徒刑6月。

廖慶裕拒絕警方盤查，堅稱自己是「國際法官」，其相關工作涉及各國機密，警方不得對其盤查。（圖／翻攝畫面）

但其最為人所知的，莫過於開設「路加堂」當院長，廖慶裕對外號稱是「神醫」，表示自己有上帝賜給的神力，自創「手雷射」氣功療法，宣稱可瞬間修補DNA、治百病，並和妻子陳美華一起製造販售具有「強大療效」的「綠色奇蹟珍久液」，向病患收取高額費用，每次看診均要價數千至數萬元不等，甚至還有高達5、60萬餘元的療程費用，因此遭台北地院依製販偽藥罪、詐欺取財等罪判刑有期徒刑2年半，並沒收133萬餘元的犯罪所得。最風光時，廖慶裕甚至還出過書，教導民眾「脊椎保健操」，聲稱自己是「WHO世界國際針灸師」。

不過就算是正牌醫師違反藥事法也難逃法網，精神科名醫李光輝過去爭議不斷，曾因背信罪判處有期徒刑1年8月確定，近來又因明知自己不具腫瘤或免疫科醫師專業，竟向罹患大腸癌四期的病患提供「NK療法」治療，收取150萬元的治療費用，實際上卻僅對病患注射生理食鹽水，害病患住院2個月後身亡，家屬憤而提告後，李光輝遭高等法院判處有期徒刑1年6月確定，將入獄服刑。

