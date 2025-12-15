「神醫」淪車手！警超商巡邏逮鬼祟男領錢 他堅稱國際法官再行騙栽了

廖慶裕過去曾為「路加堂」「神醫」，宣稱「手雷射」可治百病因此被判刑確定，如今淪為車手再被逮。（圖／翻攝畫面）

北市警局信義分局五分埔派出所115日凌晨巡經忠孝東路五段一間超商時，發現一名正在操作ATM的男子形跡可疑，當場在廖男身上查獲不屬於廖男的提款卡外，更因此發現廖男為「前神醫」，2017年時為「路加堂」院長，自創「手雷射」氣功療法，號稱可修補DNA；並販售號稱有強大療效的「綠色奇蹟珍久液」，向病患收取高額費用，因此被偽藥罪與詐欺取財罪判刑2年半，其卻疑似再因違反藥事法遭判刑4年，卻因未入監服刑，遭發布通緝，如今淪為車手再被捕。

據了解，廖男疑似再因缺錢而行騙，其利用其曾為「路加堂」院長名義「四處治療」，其中一名病患被治療後發現廖男的治療「相當有效」，對廖男所言深信不疑，廖男隨即向被害人表示，自己是「聯合國國際法官」欲籌辦事務所，讓被害人將2張提款卡交由廖男使用，事成後便可擔任事務所之會計。廖男持有提款卡後，疑似為避人耳目，每次提領均指提款1萬元現金，卻與進行超商巡邏的警方直接撞上。

警方見狀向前盤查，廖男堅決不透露自己的身分資訊，堅稱自己任職於聯合國國際法庭，但警方比對警政系統，卻發現其遭台北地檢署發布通緝，其因違反藥事法遭判刑有期徒刑4年，同時再發現廖男所持有的提款卡並非本人所有，循線聯絡被害人後，發現犯廖男涉嫌假冒醫師與國際法官身分行騙，當場查扣1萬元現金與金融卡2張。全案訊後依詐欺提領車手現行犯及藥事法解送台北地檢署偵辦。

據悉，56歲的廖慶裕自稱是「聯合國國際法庭」的「國際法官」，但其另一個更為人所知的身分是其曾任北市信義區「路加堂」診療室院長，對外號稱是「神醫」，表示自己有上帝賜給的神力，自創「手雷射」氣功療法，宣稱可瞬間修補DNA、治百病，並和妻子陳美華一起製造販售具有「強大療效」的「綠色奇蹟珍久液」，向病患收取高額費用，每次看診軍要價數千至數萬元不等，甚至還有高達5、60萬餘元的療程費用，因此遭台北地院依製販為耀最、詐欺取財等罪判刑有期徒刑2年半，並沒收133萬餘元的犯罪所得。

不過廖男被逮後卻仍學不乖，其2019年時即自稱是「聯合國教育基金會」要員，向被害的馮姓女子收取10萬元設定費用，便可繼續以300萬元啟動基金會資金，屆時馮女便可拿回交付的300萬元外，也可擔任基金會執行長，基金會將預付馮女5年450萬餘元的薪資，讓恰逢車禍肇事急需大筆現金的馮女依約匯款300萬餘元給廖慶裕。事後，廖慶裕僅匯款98萬元給馮女後隨即失蹤，讓馮女驚覺遭詐怒告上法院，廖男也因被判刑有期徒刑6月。

信義分局呼籲，詐騙集團常假冒醫師、司法或國際機構人員取信民眾，誘使交付金融卡提領款項。民眾切勿提供帳戶或代為提款，如有疑慮請立即撥打165反詐騙專線或110查證，警方將持續強力查緝詐欺犯罪，守護財產安全。

