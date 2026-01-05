神隆多發性硬化症藥取得美藥證 擬2026年第2季銷售

（中央社記者何秀玲台北5日電）製藥公司台灣神隆宣布，取得多發性硬化症治療藥物Glatiramer Acetate Injection美國製劑藥證，為全台首家達成此里程碑的公司。神隆向中央社記者表示，目前已有美國銷售夥伴，預計2026年第2季銷售並貢獻營收。

台灣神隆今天透過新聞稿表示，全球約有290萬人患有多發性硬化症（Multiple Sclerosis, MS），團隊投入資金及製程設備，經多年研發並突破此高門檻製程，進軍美國搶攻市場。

台灣神隆指出，Glatiramer Acetate自1996年核准上市以來，被視為是全球最具挑戰性的學名藥之一，美國FDA為此類藥物特別制定「非生物性複雜藥物（NBCDs）」的審查途徑。

台灣神隆表示，目前全球能製造並商業化上市Glatiramer Acetate的廠商屈指可數，台灣神隆因具研發、製造與分析的整合優勢，成功取得美國藥證，也驗證台灣神隆具備與國際知名藥廠在10億美元級藥物市場同場競逐的實力，為未來全球布局與成長注入動能。

台灣神隆表示，未來將持續推進歐洲、亞洲及新興市場的策略合作，以拓展國際市場版圖。（編輯：張良知）1150105