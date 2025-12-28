神隱兩個月 酷澎董事長金範錫終於發聲明道歉了

酷澎示意照。路透社



南韓電子商務巨頭酷澎（Coupang）的創辦人金範錫週日（28日）針對大規模資料外洩事件道歉。這是在個資外洩事件兩個多月前爆發、影響南韓近三分之二人口後，他首次正式致歉。但金範錫仍舊繼續拒絕出席南韓國國會的聽證會。

在公司發布的一份書面聲明中，金範錫表示：「作為創辦人兼董事長，我謹代表酷澎全體員工致上誠摯的歉意。」

聲明中寫道：「由於自事件發生以來未能進行清楚的溝通，引起了巨大的挫折與失望。對於我最初應對不足以及溝通不良，我深表歉意。」

廣告 廣告

金範錫說他承認這次道歉比預期來得晚，但他強調，這原本是因為他打算等到「所有事實都確認後」再發布官方道歉，但事實證明這樣的想法是「錯誤的判斷」。

金範錫聲稱將為此事件給南韓客戶「補償」，具體作法日後公布。

持續拒絕接受調查的酷澎創辦人董事長

此一事件在11月爆發，酷澎先是承認有幾千名顧客個人資料外洩，接著又宣布酷澎所有南韓客戶、3370萬人的個資全受影響，等於涉及南韓三分之二人口，引起南韓震撼。

加上酷澎先前的血汗勞動、職災死亡事件，以及金範錫這幾年來一直拒絕出席南韓聽證會，拒絕到南韓進行說明，引起朝野同聲憤慨。南韓總統李在明指示應要給予最嚴厲的懲處。

酷澎在上週突然宣布，實際上外洩的個資只有3000筆，而且已經由嫌犯自己全部銷毀，還已經追回所有涉案電腦、硬碟等工具。南韓政府相當不滿，表示酷澎宣布的調查結果為「片面之詞」，由公私部門組成的聯合調查小組尚未公布任何調查結果。

此外，金範錫本週再次以「既定行程」為由，繼續拒絕出席南韓國會針對此大規模資安事件召開的聽證會。

更多太報報導

酷澎聲稱南韓只外洩3000個資並已全刪 韓政府駁斥「並未核實」

南韓記者調查：酷澎的血汗勞動模式正在台灣複製

酷澎慘了？創辦人不出席聽證會 南韓公平會撂狠話：不排除「勒令停業」