神隱多日挨轟躲女人背後 寇世勳發文致歉



改編「林宅血案」的電影《世紀血案》爭議連環燒，因未取得受害者及其家屬授權就拍攝、演員李千娜於殺青記者會輕率發言，引發網友怒火、後續又爆出劇組欺騙演員已有授權、還有劇本疑影射台獨代表人物史明是血案幕後黑手，涉竄改歷史，相關討論持續發酵。昨（7日）劇組女演員楊小黎、簡嫚書、李千娜陸續公開致歉，而同樣出席殺青記者會、並在片中飾演警備總司令汪敬煦的資深演員寇世勳爭議爆發後神隱多日，挨前民進黨立委賴品妤砲轟：「躲到三個女演員亂七八糟的聲明後面是一件很光榮的事情嗎？」，寇世勳今日稍早也首度發聲回應外界。

寇世勳臉書全文

我是寇世勳。

首先，對於林義雄先生、方素敏女士及其家人，以及所有228受難者與家屬遺族，我致上最深沉的哀悼與誠懇的歉意。因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。

這段時間的沈澱與各方的指教，讓我意識到自身的盲點。由於成長背景與環境的局限，使我忽略了在威權體制下，角色本身的背景難以切割的意識形態，也低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的引導與偏頗。我深刻反省，正是因為對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致了判斷上的不周全。

未來我將督促自己更全面地了解歷史真相，並虛心學習一位演員在面對歷史創傷題材時，必須背負的社會責任。同時，基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，我在此懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。

對於劇組引發的紛擾，作為前輩，我也深感遺憾與抱歉，祈請大眾能給予共同參與的年輕演員們，一個反思、學習與修正的空間。

再次向林家及所有相關人士及家屬，表達我最誠摯的歉意。

寇世勳

2026年2月8日

