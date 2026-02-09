神雞發威！屬雞偏財運超旺 「靠感覺」台中、高雄各刮百中百萬大獎

屬雞在馬年年運大旺。示意圖，取自Unsplash



屬雞民眾偏財運超旺！台彩今（9日）分享，台中、高雄各有1名彩券迷抱走「2,000萬超級紅包」的百萬獎項，事後了解兩人的生肖皆屬雞，此外，若櫃台有擺放金雞的彩券行勢頭也很好。

台彩說明，台中市沙鹿區「鑫好發彩券行」日前有兩名閨密合資購買3張「2000萬超級紅包」，幸運刮出百萬獎金。其中1人屬雞，且兩人吃喜酒時也遇到屬雞的孕婦，彩券行裡也供俸金雞，3雞加持之下果然幸運。

鑫好發彩券行代理人柯小姐轉述，兩名閨密刮獎過程很冷靜，即便發現中獎也沒不激動，而是拿手機APP掃描Qrcode反覆確認中獎，兩人才面露開心表情。

廣告 廣告

紫南宮金雞助攻 刮出110萬

高雄市新興區的「好好運彩券行」供奉南投紫南宮金雞，代理人黃小姐表示，幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元的是一位妙齡女子，當天晚上她與朋友逛六合夜市，經過彩券行時被門口高掛的紅燈籠與微笑充氣財神吸引，進店內又看見櫃台擺放紫南宮金雞，心裡一直有種感應，決心買下一整本「2000萬超級紅包」。

現場開刮後，該女子先刮出一張10萬大獎，後續淡定又刮中100萬元，朋友們嗨到驚呼不斷，直呼女子直覺神準。

更多太報報導

世界先進1月營收達40億！年增18% 攀近年次高表現

客戶補貨強勁！漢田1月翻倍創里程碑、今年拚回雙位數成長

急！德威航空掉輪胎 桃機3航班10分鐘內連喊「Mayday」求救