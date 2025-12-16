神預測高虹安二審會無罪！沈政男分析：她2026連任如探囊取物

新竹市長高虹安任立委時涉詐助理費，高院二審撤銷一審《貪污治罪條例》職務詐欺罪名，改依《刑法》使公務員登載不實、偽造文書罪判處有期徒刑6月，可易科罰金。對此，時事評論家、精神科醫師沈政男表示，高虹安將會復職，2026年爭取連任是探囊取物。

高等法院二審撤銷高虹安貪污罪。（圖／翻攝高虹安臉書）

沈政男今天（16日）在臉書發文表示，高虹安涉嫌貪污案二審被判無罪以後，另外的登載不實罪，因為可易科罰金，即使三審定讞，也不影響市長職務。接下來，高虹安會復職，2026連任是探囊取物，至於誣告罪二審已判6個月，但她上訴，而現在因為貪污罪二審無罪，因此誣告罪的三審判決當然也會受到影響，不至於讓她沒辦法執行市長任務。

新竹市長高虹安貪污罪撤銷，有望復職。（圖／翻攝高虹安臉書）

沈政男指出，國民黨立委陳玉珍提出的助理費除罪化修法，如果修法通過，確定立法院助理費不是公務員等級的公費，那麼高虹安的貪污案三審就沒事了。他強調，助理費貪污有兩種，一種是沒有請助理但報公帳，這在修法後仍可論處貪污罪，但如果只是「大水庫理論」，也就是先墊後還之類的做法，根本就不是貪污，而是讓立委與其他民代方便做事。

沈政男。（圖／中天新聞）

沈政男直呼，從卓榮泰曲解不副署便知，台灣的法政體制根本就是一個空殼子，從上到下都在亂搞，完全不知道自己在幹嘛，還在那邊自以為是正義的化身，「事實上我在一審就說高虹安不會有事了。或許你也這麼預測，就好像大罷免也有人說他預測準確！重點在於論述，尤其是證據與數據，不然就是亂猜。機率的部分只能用猜的，但人心、人性與人的行為屬於科學，可以正確推論。」

