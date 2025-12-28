神預知？王思佳耳邊傳嗡嗡聲「靠窗更大聲」 深夜發生7.0強震

王思佳耳朵在強震前頻頻傳出嗡嗡聲。（圖／粘耿豪攝）

台灣宜蘭外海昨晚（28日）23時5分發生規模7.0強震，全台劇烈搖晃，全國警報器狂響，好在沒有傳出重大災亡，不過地震前夕，女星王思佳表示耳邊一直聽到長達一小時的「嗡嗡聲」，沒想到當晚就發生強震，讓不少網友嘖嘖稱奇。

王思佳日前發文在家中一直聽到「嗡嗡聲」的音頻，有時候會中斷一秒鐘後再出現，就這樣持續超過一小時，好不容易停了快五分鐘，聲音又繼續傳出來，尤其靠近窗戶時會更大聲，無奈卻一直找不出聲音來源，讓王思佳趕緊向網友求救：「好阿雜(煩躁不安)！到底是什麼呀」，對此，有人在底下留言回覆： 「有可能是要地震了」，沒想到昨天深夜真的發生7.0強震，讓王思佳直呼： 「神預言」。

廣告 廣告

昨晚發生地震後，王思佳嚇到再次發文：「我的天，地震也太大，大家還好嗎，報個平安」，接著強調自己一切平安，只有化妝品全掉到地上，網友也陸續留言回報現況：「住在二樓就覺得超級晃」、「我的抽屜都被搖開了」、「二樓超級晃，當下第一個念頭就是去看小孩」、「我整個被國家級警報嚇到」。

另外，有人特別提醒她：「姊姊～你們家下次還有聽到嗡嗡的音頻聲，可以再發文嗎？」王思佳二話不說立刻答應。

更多中時新聞網報導

非洲盃足賽》席丹現身 見證兒子守門演出零封

葉丙成洩性平被害人個資 挨罰5萬元

菲皇家航空停飛長灘島 4000旅客受影響