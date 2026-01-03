神預言變笑話！周錫瑋嗆美軍「試試看」遭打臉 網笑：中國雷達沒響

國際中心／綜合報導

美軍日前閃電突襲委內瑞拉並生擒總統馬杜洛，震撼全球。前台縣縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出。周曾稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至挑戰川普「去試試看」，如今預測完全失準，引發網路熱議與群嘲。

美國政府於當地時間3日對委內瑞拉發動斬首行動，火速逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦。然而，隨著行動成功消息傳出，前台北縣長周錫瑋過去在節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦分析國際局勢，直指美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開吐槽美國總統川普（Donald Trump）：「去試試看嘛！」

周錫瑋在該節目中分析，若美國攻打委內瑞拉，將有3個國家會感到「很開心」。首先是委內瑞拉本身，他認為馬杜洛握有軍隊與民心，且擁有合法政府地位，深知美國無法輕易推翻其政權，即便動用軍事力量也無濟於事。

其次，周錫瑋點名俄羅斯也會樂見其成。他指出，美國透過烏克蘭與俄國進行「代理人戰爭」，若戰場轉移至委內瑞拉，俄國將逮到機會反過來對美進行代理人戰爭。周錫瑋當時更語帶挑釁表示：「你航空母艦開過去你試試看，你B52轟炸機過去看看，你B52會不會被打下來？你的軍艦會不會被打沉？你美國大兵會不會有傷亡？俄國很高興在等。」

至於第3個開心的國家，周錫瑋認為是中國。他分析委內瑞拉將成為中國軍武的最佳試驗場，並斷言中國提供的雷達與先進武器絕對足以制止美軍，甚至能偵測並反制美軍F35戰機，以此驗證中國軍武實力。

然而，美軍日前的突襲行動以雷霆萬鈞之勢迅速落幕，不僅未如周錫瑋預測般陷入泥淖，更在零傷亡的情況下生擒馬杜洛。此結果讓大批網友湧入相關討論與調侃，留言諷刺，「首戰即終戰，中國製的雷達都還沒有響，人就被抓了」、「周錫瑋根本反指標，話要反過來聽」、「這臉被打得太腫了」、「事實證明美國想抓誰就抓誰」。

