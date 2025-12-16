神預言高虹安二審「會判無罪」 沈政男曝她下一步：2026連任是探囊取物

​停職中的新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領助理費，一審判7年4月，二審今（16）日判決大逆轉，貪污部分無罪，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金。而在二審宣判前2天，精神科醫師沈政男就發文預言高虹安二審「會被判無罪」，如今真的神準命中。在高虹安貪污無罪判決出爐後，沈政男再度發文表示，「看吧！哥講的話要聽。」他斷言高虹安的下一步，「2026連任是探囊取物」。

​高虹安在擔任民眾黨不分區立委時，涉虛報助理酬金、加班費涉嫌詐領46萬30元，被檢方依《貪污治罪條例》職務詐欺、《刑法》偽造文書等罪起訴，案經北院辯論終結，去年7月26日一審判決7年4月有期徒刑、褫奪公權4年，高虹安上訴。

後續高虹安遭停職，並由副市長邱臣遠代理至今。二審經開庭雙方辯論終結，迎來大逆轉，高院改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴，在貪污無罪的情況下，高虹安將回歸新竹市長職務。

對此，沈政男表示，高虹安涉嫌貪污案二審被判無罪以後，另外的登載不實罪，因為可易科罰金，即使三審定讞，也不影響她的市長職務了。接下來會怎樣？高虹安會復職，2026連任是探囊取物，然後誣告罪二審已判6個月，但她上訴，而現在因為貪污罪二審無罪，因此誣告罪的三審判決當然也會受到影響，不至於讓她沒辦法執行市長任務。

那貪污案三審呢？沈政男提到，在這裡，藍委陳玉珍提出的助理費除罪化修法，現在正當性更增加了好幾分，如果修法通過，確定立法院助理費不是公務員等級的公費，那麼高虹安的貪污案三審就沒事了。他也強調，事實上自己在一審就曾說高虹安不會有事了。

