神預言黃國昌「機密會議偷東西」！尚毅夫苦笑：沒想到他的偷是真偷

政治中心／黃韻璇報導

19日立法院外交國防委員會邀請國防部長顧立雄列席，報告國防特別預算條例。會議雖採秘密方式進行，不料原本不屬於外交國防委員會的民眾黨主席黃國昌，竟將部分機密資料帶出會議室，被抓包後黃國昌辯「時間不到30秒」。有網友挖出資深媒體人尚毅夫早在上週就曾預言稱「黃國昌參加機密會議就是要偷東西」，不料如今神預言，對此，尚毅夫20日在節目上無奈道「我沒想到他的偷是真偷……」。

立法院外交國防委員會19日邀請國防部長顧立雄報告國防特別預算條例，採秘密會議方式進行，未料卻爆出黃國昌將機密資料帶出會議室的情況。擔任會議主席的民進黨立委王定宇還原，當時黃國昌頭也不回走出去後，國防部軍官馬上回報，「我們的機密報告被帶出去了！」他趕緊裁示要對方去追回，「因為裡面有很多明細是不可以對外揭露」。

面對指控，黃國昌發文辯解稱，離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料「不小心」也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」。

黃國昌回應，前後時間不到30秒，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，並斥綠委是在抹黑。（圖／翻攝自臉書）

不過粉專「Mr.柯學先生」就挖出，早在上週資深媒體人尚毅夫就在政論節目中就神預言，當談到黃國昌參加機密會議幹什麼時，尚毅夫表示「你說你要自己提版本，自己提版本你提嘛！你就不要去聽19日的秘密會議了，你不聽寫得出來我佩服你，你就是要去偷東西嘛！講得這麼⋯⋯說我要聽完之後我才要定稿，你就是要去偷東西！不然我問你啦，你寫完大家問你要買什麼？買幾套？」尚毅夫直言「沒有軍事專業講得出來嗎？」

對於自己的「神預言」，尚毅夫20日於政論節目上直言，「你要寫一個條例，你告訴我金額品項、告訴我內容，你要怎麼寫？你寫不出來只能去委員會聽嘛！去偷裡面的品項，結果我真的沒想到他的偷是真的偷啊……」，尚毅夫無奈低頭苦笑讓全場笑翻。



