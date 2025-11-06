即時中心／顏一軒、李美妍報導

因防堵非洲豬瘟失職，台中市政府今（6）日將農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處處長林儒良撤職，市長盧秀燕下午更是緊急出面二度鞠躬致歉，並強調「媽媽做不好，一樣要檢討」。而民進黨台中市議員林德宇早在4日質詢時，就曾詢問台中市副市長黃國榮，「議會週五（7日）有安排專報，張局長、陳局長是否會進議場」？當時黃強調，「當然會」，但如今卻遭拔官，讓外界認為林德宇根本就是「神預言」。





廣告 廣告

台中市議會明（7）日即將召開第4屆第6次定期會第8次會議，並針對非洲豬瘟事件進行專案報告，外界相當關注盧市府後續處理的態度、因應作為與態度。

林德宇詢問，「她（盧秀燕）有震怒嗎？我不相信市長對這件事情沒態度，週五議會有安排非洲豬瘟的專案報告，這個張局長與陳宏益，他們那天會不會進到議場裡面來？」

對此，黃國榮以台語回應，「攏嘛會啊！你是在說什麼？他們兩人會在這兩天有懲處處分嗎？因為我知道的訊息，當然我的訊息不是黃副這裡的啦，（盧）市長對此也非常震怒，但是你們都沒態度，大的事情沒態度，小的....」

而針對今日張敬昌、陳宏益被拔官，林德宇說，環保局、農業局長當然應該請辭，但是他們請辭的時間點卻是在等盧秀燕政治止血的時候才請辭，實在非常不應該。盧秀燕關心的是自己的「政治止血，什麼時候出場才是最好的時間點！」，她根本不關心疫調因此延後，疫情因盧秀燕「惜皮、愛面子」還多拖了1個禮拜。

林德宇痛批，這一次兩位局長下台，盧秀燕市長為的不是為疫情的負責，而是為自己「政治復出三部曲」，盧市長自己先說拆彈有功，再請局長請辭，規避明日議會專案報告的責任，盧秀燕這一場復出秀，「只為自己，不為台灣的豬農」。





原文出處：快新聞／神預言？台中豬瘟專報前「兩局長遭拔官」 林德宇2天前早有感...

更多民視新聞報導

球迷怒了！中國棒聯上海兄弟隊徽有夠「象」 陸委會發聲了

蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了

日本最東離島附近蘊藏稀土 將評估與美國合作開採

