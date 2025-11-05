神預言！命理師昔警告粿粿「會變成可怕的人」…時間點全命中

娛樂中心／綜合報導

范姜彥豐日前怒控粿粿出軌王子（邱勝翊），當事雙方事後皆承認有踰矩行為，過往良好形象一夕之間全毀，風波持續延燒至今。有網友翻出女方5年前在節目中，曾被命理老師安格斯直指未來會變成「可怕的人」，如今也成了神預言。

安格斯2020年於節目中分析粿粿運勢，指出她的星盤屬於「蘑菇盤」（涼亭盤），代表如同蕈類隨遇而安，在什麼環境都有辦法生存，適應能力極強。不過他隨後話鋒一轉，表示粿粿上升星座為天蠍座，「代表後來妳會變成一個比較可怕的人。」

安格斯進一步提醒，粿粿必須留意30歲之前，哪些契機讓自己產生極大轉變，「因為通常上升入跟天生的個性差很多，往往都是因為經歷很大的變化。但記得不要喪失初心，因為妳現在的狀態，是幫助妳賺錢、工作順利的原因。」

安格斯分析粿粿星盤，如今成神預言。（圖／翻攝自《小明星大跟班》YouTube）

粿粿2021年約27、28歲時，因《全明星運動會》第3季結識王子，隔年6月宣布已與范姜彥豐登記結婚。豈料，她在今年31歲生日前爆發婚變，與安格斯預言不謀而合，節目片段再度掀起熱議。

