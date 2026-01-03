神預言！川普出手轟炸委內瑞拉 台灣命理師2026預言文被翻出

川普（左圖）證實對委內瑞拉發動軍事行動，且逮補總統尼古拉斯馬杜洛（右圖）。（翻攝The White House Flickr／Nicolás Maduro臉書）

美國總統川普（Donald Trump）今（3日）證實美軍對委內瑞拉發動軍事攻擊，相關事件持續延燒，也意外引發網路話題。有網友翻出，台灣命理師蔡上機先前針對2026年國際局勢的分析內容，其中曾提及川普與委內瑞拉，相關說法被認為與近日發展巧合，引發討論。

蔡上機於去年12月24日，在《中時新聞網》發表《2026國際＆台灣運勢大預言》一文，當中寫道：「……全球也恐再掀起新戰亂或延續戰亂，例如川普恐對〔五黃雙煞，南方〕的〔委內瑞拉〕發動戰爭，烽火連天，生靈塗炭，國際經貿秩序一亂再亂。」

廣告 廣告

此外，蔡上機也點名多項國際風險，他形容，美國與中國兩大強權將在經濟與軍事層面進入高度對峙。在台灣部分，則指出東亞地區軍事緊張升高，存在不安風險。

蔡上機去年預言，川普2026年恐對委內瑞拉發動戰爭。（讀者提供）

針對台灣政局，蔡上機在文中也提及2026年九合一選舉後的政治變化，認為藍白陣營合作雖可能在地方選舉中對綠營造成衝擊，但未必能一路延續至2028總統大選。他寫道：「2026九合一大選，藍白合作成功率，蠶食綠色政治版圖，綠色政治版圖恐小有減損。」指出相關政治效應也可能產生「鐘擺效應」，使得藍白合作的政治盤算出現變化，「而可能援救了2028大選的綠色政治版圖」。

更多鏡週刊報導

快訊／川普證實美軍動武！委內瑞拉境內連環爆 馬杜洛被捕、全國進入緊急狀態

梅蘭妮亞爆乳迎新當最辣第一夫人！ 川普高喊「世界和平」

白宮發言人「玻尿酸嘴」掀熱議！攝影師喊冤 川普曾讚「那雙唇像機關槍」