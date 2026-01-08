神預言！川普退66組織 國際關係學者鄭欽模示警：聯合國恐被美邊緣化

國際中心／綜合報導

淡江大學外交系副教授鄭欽模在「POP大國民」廣播節目中接受主持人彭光偉專訪時神預言川普早就準備退出多個國際組織。（圖／翻攝POP大國民節目）

美國總統川普拋出震撼彈，宣佈美國將正式退出高達66個國際組織，引發全球譁然。然而，早在消息公佈前一日，淡江大學外交系副教授鄭欽模在廣播《POP大國民》節目專訪中神預言川普的動作，直言川普早已不滿現行國際架構，甚至有意「重組聯合國」。

鄭欽模在接受主持人彭光偉訪問時分析，川普的國際戰略核心在於「實力原則」。他指出，歐洲盟友自二戰以來「承平太久」，將大部分的軍工資源讓位給社會福利，導致如今軍工實力衰退，「連對付俄羅斯都沒有辦法」。鄭欽模認為，這種讓俄羅斯予取予求的疲弱態勢，正是川普對北約（NATO）及傳統盟友失去耐心的主因。

廣告 廣告

除了川普本人，鄭欽模也點出川普團隊對舊有國際秩序的輕蔑態度。他提到，從副總統范斯（J.D. Vance）到其他幕僚，在慕尼黑安全會議等場合「幾乎每一個都在修理歐洲」。美方在最新的國家安全戰略中已明確表態，若盟友無法展現足夠的自我防衛能力，未來恐怕連當美國盟友的資格都沒有，甚至示警「再過20年，這些歐洲國家可能都被剔除」。

鄭欽模進一步分析，川普在新的任期中將推動「門羅主義2.0版」，即川普自稱的「唐羅主義」，不再受傳統國際法與多邊組織的框架限制。他認為，川普作為商人總統，相信的是實力與利益交換，對於無法提供實質助益的國際組織，川普早已無意留戀。

對於川普大動作退出多個國際組織，鄭欽模在訪談尾聲更留下一句耐人尋味的註腳：「或許有一天，聯合國也會被邊緣化。」如今川普宣佈退出66個組織，正應驗了學者對美方「不再被多邊機制綁架」、回歸單邊實力角力的精準預判。

更多三立新聞網報導

美國一口氣退出66國際組織！UN氣候、勞工機構佔大宗 進步理念惹毛川普

美退出66個國際組織！理由曝光 含聯合國氣候變化綱要公約

美國「退群」不限66個國際組織？盧比歐：其他還在審

震撼彈！白宮聲明：川普簽署公告 退出66個國際組織

